Lewandowski, con molestias en bíceps femoral, baja del Barça en trofeo de pretemporada

Sant Joan Despí (España) – El delantero polaco Robert Lewandowski será baja para el trofeo Joan Gamper, que el Barcelona disputará el próximo domingo ante el Como (21:00 CET), debido a unas molestias en el bíceps femoral, según informó este viernes el club catalán.

El nueve del Barça tiene «molestias musculares» en la citada zona de la pierna izquierda, y los servicios médicos de la entidad azulgrana no han determinado el tiempo de baja.

Con la ausencia para ese partido de Lewandowski, máximo goleador del equipo, Hansi Flick dispone de dos opciones para ocupar su posición: la de Ferran Torres y la del inglés Marcus Rashford, el último fichaje de los azulgrana. EFE