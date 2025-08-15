Leves variaciones en precios de combustibles para la próxima semana

Tegucigalpa – Los precios de los combustibles que se consumen en Honduras registrarán alzas de hasta 20 centavos por galón y rebajas de entre 40 y 45 centavos a partir del lunes cuando entre en vigencia la tabla de precios, informó este viernes el gobierno a través de la Dirección de Hidrocarburos, de la Secretaría de Energía.

Según la tabla de precios, en la capital hondureña, las gasolinas subirán cinco centavos la superior y 19 centavos la regular, siendo sus nuevos precios 102.79 lempiras la primera y 94.94 lempiras la segunda.

El diésel reportará una nueva baja, de 40 centavos, según el anuncio del gobierno, con lo que este carburante que mueve a la economía nacional se cotizará desde el lunes a 89.43 lempiras el galón.

El derivado del petróleo que más rebaja tendrá es el keroseno, el que tras una rebaja de 45 centavos se cotizará en la capital a 76.33 lempiras el galón.El Gas Licuado de Petróleo (GLP) sigue con el precio congelado a 238.13 lempiras el chimbo , mientras que el GLP usado en vehículos, especialmente en taxis, registrará una rebaja de 14 centavos de lempira. VC