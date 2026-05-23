Levante de Kervin Arriaga cae ante el Betis pero asegura la permanencia en LaLiga

Sevilla – El Levante UD, donde milita el hondureño Kervin Arriaga, cerró la temporada con una derrota 2-1 ante el Real Betis en la jornada 38 de LaLiga, pero logró sellar su permanencia en la primera división española.

Arriaga fue titular y disputó un encuentro clave en la lucha por la salvación, aunque fue sustituido por su entrenador tras el descanso.

El partido, disputado en el estadio Benito Villamarín, tuvo un arranque intenso con el Betis tomando ventaja temprano, aunque el Levante logró igualar antes del descanso en un partido marcado por la tensión en la recta final.

El hondureño ha tenido una temporada con protagonismo con el conjunto “granota”, con dos goles en sus últimos 3 partidos que valieron la categoría.

A pesar de la derrota, los otros resultados de equipos en situación de descenso favorecieron la permanencia del Levante.

Con este resultado, el Levante asegura su continuidad en LaLiga 2026/2027, evitando el descenso tras una campaña irregular pero con un cierre suficiente para mantenerse en la élite del fútbol español. AD