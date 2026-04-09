Lester Ramírez:  Cambios en el MP y la CSJ reflejan una «reconfiguración del poder»

Tegucigalpa – El director del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), Lester Ramírez, señaló que las recientes sacudidas en la cúpula del Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no son hechos aislados, sino la manifestación de una profunda «reconfiguración del poder» en el país.

Según el analista, Honduras atraviesa una consolidación de un modelo de reparto de poder que evoca la dinámica política de hace dos décadas. «Estamos viendo una consolidación del modelo bipartidista que no habíamos visto tan afianzado desde el 2003», afirmó Ramírez.

Para el titular del IUDPAS, el ambiente actual de inestabilidad es una «reacción natural» de las élites que históricamente han buscado el control del Estado. «Lo que está generando tensiones es una reacción natural del poder en Honduras que siempre busca el control del aparato estatal», explicó Ramírez.

Bajo este contexto, destacó que el país no solo enfrenta juicios políticos reales, sino también conatos de juicios políticos, citando como ejemplo las recientes presiones sobre la ahora expresidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, y las constantes fricciones dentro del Ministerio Público.

Específicamente sobre la salida de la magistrada Rebeca Ráquel Obando de la presidencia de la Corte, Ramírez fue tajante al calificarla como una movida estratégica para proteger los intereses del partido Libertad y Refundación (Libre).

La renuncia fue una vía para eludir un juicio político que pudo escalar, por lo que buscó prevenir daños mayores a la infraestructura del Partido Libertad y Refundación (Libre) e incluso evitar posibles requerimientos fiscales, señaló.

Según el director del IUDPAS, la aceptación de su renuncia fue el resultado directo de una negociación política de alto nivel para estabilizar las aguas en el Poder Judicial. LB