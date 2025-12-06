Les saluda Maya, estas son las informaciones para este sábado 6 de diciembre

Resumen de NoticiasLes saluda Maya, estas son las informaciones para este sábado 6 de diciembrePor: Proceso Digital6 de diciembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes PolíticaVotos nulos y en blanco son resultado de desconfianza en candidatos y falta de educación electoral SaludDurante el fin de semana tres menores ingresaron por quemadura por pólvora al Mario Catarino Rivas CalienteEncuentran cadáver flotando en el río Guacerique Política“Absurda y sin fundamento legal petición de Libre de repetir elecciones”: Luz Ernestina Mejía Farándula‘One Battle After Another’ lidera los Globos de Oro con 9 nominaciones