Leonardo Padura y Gioconda Belli, vocales del Patronato del Instituto Cervantes

Madrid – El escritor cubano Leonardo Padura, la nicaragüense Gioconda Belli y la colombiana Piedad Bonnett, así como el director del Centro Cultural Inca Garcilaso de Perú, Hernando Torres-Fernández, fueron nombrados este martes vocales del Patronato del Instituto Cervantes como representantes de las letras y la cultura hispanoamericanas.

Igualmente, el Gobierno español designó, también por seis años, a las artistas españolas Ana Belén (cantante y actriz) y Soledad Morente (cantante de flamenco) y la historiadora del Arte Dolores Jiménez-Blanco, según la propuesta conjunta de los ministerios de Asuntos Exteriores, de Educación y de Cultura, informó el Ejecutivo en una nota.

El patronato está integrado por 22 vocales, además de los miembros natos y el secretario general, que se renuevan por mitades cada tres años.

Las universidades y reales academias estarán representadas por Ana María Crespo, presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España; y por el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado.

Fueron nombrados vocales en representación de otras organizaciones sociales y culturales el presidente de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE), Javier Muñoz-Basols, y la presidenta del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Sofía Osborne.

El Instituto Cervantes es la institución pública fundada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el extranjero. EFE