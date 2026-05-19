León XIV publicará el día 25 su primera encíclica, Magnifica Humanitas, dedicada a la IA

Ciudad del Vaticano– La primera encíclica del papa León XIV se llama ‘Magnifica Humanitas’, trata sobre «la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial» y será publicada próximo el 25 de mayo.

El propio pontífice presentará la encíclica en un acto en el Vaticano el próximo lunes 25 de mayo, algo inédito ya que ningún papa ha presentado personalmente uno de sus documentos.

Los ponentes de la presentación serán los cardenales Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

También participarán Christopher Olah, cofundador de Anthropic (EE.UU.) y director de investigación sobre la interpretabilidad de la inteligencia artificial, así como las profesoras Anna Rowlands, teóloga y catedrática de la Universidad de Durham en el Reino Unido y Leocadie Lushombo, catedrática de Teología Política y Pensamiento Social Católico en la Escuela Jesuita de Teología de la Universidad de Santa Clara en California.

Las palabras de clausura estarán a cargo del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin y a continuación, el papa León XIV pronunciará un discurso.

La encíclica fue firmada el pasado 15 de mayo, 135 aniversario de la promulgación de la ‘Rerum Novarum’ del papa León XIII.

Precisamente León XIV, al reunirse con los cardenales al día siguiente de su elección, explicó que había escogido ese nombre precisamente para continuar la senda marcada por su predecesor.

«Hoy, la Iglesia ofrece a todos su herencia de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los avances de la inteligencia artificial, que plantean nuevos retos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo», dijo el papa en aquella ocasión.

Y añadió: «Sin embargo hoy, en una economía dominada por algoritmos, plataformas y automatización, ¿cómo puede hacerse realidad este principio cuando millones de empleos corren el riesgo de desaparecer?».

La Magnifica Humanitas es el segundo gran documento de León XIV, después de «Dilexit te» (Yo te he amado), la primera Exhortación Apostólica del pontificado de León XIV y en la que concluyó el trabajo que había empezado Francisco.

Asimismo, León XIV también instó este pasado domingo «a comprometerse a promover formas de comunicación que respeten siempre la verdad del ser humano» ante la inteligencia artificial, en un llamamiento al final del rezo del regina coeli desde el palacio apostólico.

«En esta era de la inteligencia artificial, animo a todos a comprometerse a promover formas de comunicación que respeten siempre la verdad del ser humano, hacia la cual debe orientarse toda innovación tecnológica», agregó ante los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

También el sábado aprobó la institución de una comisión formada por miembros de los varios dicasterios (ministerios) que forman el Gobierno vaticano para facilitar el intercambio de información y proyectos sobre inteligencia artificial, incluyendo políticas para su uso interno, informó este sábado la Santa Sede. EFE/ir