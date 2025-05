León XIV pide la liberación de periodistas encarcelados y defender la libertad de prensa

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió este lunes la liberación de los periodistas encarcelados e instó a «salvaguardar el preciado bien de la libertad de expresión y de prensa», durante una audiencia con los medios de comunicación que han informado del cónclave en el que fue elegido pontífice.

Ante varios miles de periodistas reunidos en el aula Pablo VI, en la que es la primera audiencia de su pontificado, el primer papa estadounidense quiso «reiterar la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por buscar e informar la verdad» y «pedir su liberación».

«La Iglesia reconoce en estos testimonios –pienso en aquellos que cuentan la guerra incluso a costa de la propia vida– la valentía de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a ser informados, porque sólo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres», afirmó Robert Francis Prevost en su mensaje.

Y agregó: «El sufrimiento de estos periodistas encarcelados interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional y nos llama a todos a salvaguardar el preciado bien de la libertad de expresión y de prensa».

El papa, de 69 años, inició su mensaje con las palabras: “Bienaventurados los que trabajan por la paz” para pedir a los comunicadores «una comunicación distinta, que no busque a toda costa el consenso, no se vista de palabras agresivas, no abrace el modelo de la competición y no separe nunca la búsqueda de la verdad del amor con el que humildemente debemos buscarla».

«La paz comienza con cada uno de nosotros: desde la manera en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás; y, en este sentido, la manera en que nos comunicamos es de fundamental importancia, debemos decir no a la guerra de palabras e imágenes, debemos rechazar el paradigma de la guerra», agregó León XIV.

En el rezo dominical, el pontífice estadounidense lanzó un llamamiento contra la guerra y pidió un alto el fuego en Gaza y Ucrania. EFE/ir