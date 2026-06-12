León XIV llega a Roma tras la avería del avión papal en el final de su viaje a España

Roma – El papa León XIV llegó esta noche a Roma tras finalizar su viaje apostólico a España y después del incidente que le ha obligado a regresar a bordo de un Falcon ofrecido por el rey de España debido a una avería en el avión de Iberia en el que estaba previsto el vuelo de retorno.

El Falcon del Ejército español del Aire, con el pontífice y su séquito más cercano a bordo, ha aterrizado en el aeropuerto romano de Fiumicino 23.05 hora local, según informó la Santa Sede en un comunicado.

La salida de León XIV desde el aeródromo de Tenerife Norte (islas Canarias, España) se ha retrasado más de tres horas sobre el horario previsto: una de ellas por la demora en los actos celebrados en Tenerife con motivo del último día de su visita a España y otras dos por la incidencia técnica del avión, que no se pudo subsanar en el momento, como inicialmente se intentó.

El incidente obligó también a desembarcar del avión inicial al resto de la comitiva que formaba parte del vuelo papal, incluidos los 80 periodistas de 55 medios de comunicación que han tenido que esperar a otro avión de Iberia que la compañía ha desplazado desde Madrid a Tenerife para la vuelta a Roma de este grupo.

En su visita de siete días a España, el papa León XIV ha visitado Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, un histórico viaje en el que ha recorrido 2.500 kilómetros e intervenido en 21 actos a los que han asistido más de 2,5 millones de personas, según las primeras valoraciones del comité organizador del viaje. JS