León XIV invoca la «obligación moral» de proteger a la población civil del Líbano

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV reclamó este domingo el fin de la guerra en Ucrania, Sudán y el Líbano y, sobre esta última, invocó «la obligación moral» de proteger a la población civil damnificada por el conflicto y los bombardeos israelíes.

«Al amado pueblo libanés, estoy más cerca que nunca en estos días de dolor, miedo e invencible esperanza en Dios. El principio de humanidad inscrito en la conciencia de cada persona y reconocido por las leyes internacionales implica la obligación moral de proteger la población civil de los atroces efectos de la guerra», defendió el papa desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo de ‘Regina Caeli’, que sustituye al Ángelus en periodo pascual.

El papa estadounidense animó acto seguido a un alto el fuego en el Líbano, un país bombardeado por su vecino Israel y al que el pontífice viajó el pasado noviembre.

«Hago un llamamiento a las partes en conflicto a cesar el fuego y a buscar con urgencia una solución pacífica», pidió.

En la víspera, el papa había convocado una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro del Vaticano, y este domingo ha continuado con sus ya constantes llamamientos a poner fin a la guerra en distintas partes del planeta.

En primer lugar, recordó al «amado pueblo ucraniano», al felicitar la Pascua a las iglesias orientales.

En este sentido, pidió ante la comunidad internacional que «no decaiga la atención hacia el drama de esta guerra», estallada tras la invasión rusa.

«Que la luz de Cristo consuele los corazones afligidos y refuerce la esperanza de paz», declaró, sobre Ucrania.

Por último, el papa recordó que mañana lunes se cumplen tres años del «sangriento» conflicto en Sudán.

«¡Cuanto sufre el pueblo sudanés, víctima inocente de este drama inhumano! Renuevo mi llamamiento a las partes beligerantes para que hagan callar las armas e inicien sin precondiciones un sincero diálogo para detener cuanto antes esta guerra fratricida», instó.

Se estima que alrededor de 400,000 personas han muerto en la guerra entre el ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), según expertos como el exenviado especial de Estados Unidos para Sudán, Tom Perriello; mientras que uno de cada cuatro sudaneses sigue desplazado por el conflicto, de acuerdo con ACNUR.

El pontífice también recordó que mañana lunes y hasta el 23 de abril emprenderá un viaje apostólico a cuatro países africanos: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. EFE