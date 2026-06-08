León XIV interviene en Congreso de España

Foto del díaLeón XIV interviene en Congreso de EspañaPor: EFE8 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesDiputado Eder Mejía asegura que reforma a la ENEE busca fortalecer la estatal y no privatizarla NacionalesPobladores mantienen tomada la CA-4 en Macuelizo para exigir culminación de centro educativo Al DíaEl Gobierno de Trump amenaza con revocar la ciudadanía a acusados de fraude migratorio NacionalesCoiproden reporta 268 jóvenes asesinados en lo que va del año en Honduras FarándulaMuere apuñalado en Londres un joven letrista de cantantes como Dua Lipa o Britney Spears