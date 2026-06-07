León XIV exhorta a salir del egoísmo y no despreciar al hermano en la misa de Madrid

Madrid.– El papa León XIV exhortó este domingo a los católicos españoles a no despreciar al hermano y salir del «egoísmo, la indiferencia y de una fe cómoda y privada» para comprometerse con «el bien común», en una multitudinaria misa ante más de 1,2 millones de personas en la plaza de Cibeles de Madrid.

«Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano», recordó León XIV a los fieles, a quienes instó a «romper las cadenas de todo egoísmo».

La misa, el acto más multitudinario de la visita del papa a España, precede a la procesión del Corpus Christi que recorrerá las calles de la capital.

El papa inició su homilía con un homenaje a la tradición religiosa de España, al Corpus Christi y a sus «solemnes procesiones», que «han plasmado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español».

Después de la misa, el pontífice presidirá la procesión del Corpus Christi, y explicó que de esta manera «Jesús camina por las calles, atraviesa las plazas, visita nuestros barrios, habita los lugares de nuestra vida cotidiana».

«Él es el Dios cercano que camina con su pueblo, el Señor de la historia, consuelo de los débiles, luz para las familias, esperanza para los enfermos, paz para quien sufre. El Cristo que pasa por las calles en la custodia es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos, los que están solos y desamparados», destacó.

Y recordó que también en España el día del Corpus se celebra el Día de la Caridad, por lo que invitó a todos a sacar, no solo la custodia, «sino dejarnos sacar nosotros mismos del egoísmo, de la indiferencia, de una fe cómoda y privada, para responder a su invitación a la conversión, a cambiar la mirada, a acoger su presencia que nos transforma y nos hace constructores de un mundo nuevo».

Por ello, el papa en su homilía hizo una petición a «la España de hoy y de mañana»: que «la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy».

«Nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común», subrayó.

Asimismo, alentó también a los católicos españoles a que no se encierren «en una devoción privada», sino que se abran «a los hermanos, a las familias, a los pobres, a quienes sufren, a quienes han perdido la esperanza».

«La gracia eucarística nos transforma, pero también nos convierte en protagonistas de la transformación de la historia y en signo de esperanza para quienes encontramos», concluyó el papa.

En la procesión del Corpus, el papa llevará una custodia del Santísimo Sacramento de 1943 y que se guarda en el Museo de la Catedral de la Almudena de Madrid.

Hará la procesión bajo palio, un dosel que lo protegerá y una tradición antigua que León XIV recuperó el año pasado en el Corpus por las calles de Roma. EFE/ir