León XIV bromea: Pensaba en la jubilación, pero alguien pensó que debía seguir trabajando

A bordo del avión papal – El papa León XIV bromeó al asegurar que estaba empezando a pensar en la jubilación pero que alguien creyó que debía seguir trabajando, al explicar sus sensaciones tras haber sido elegido papa el pasado 8 de mayo.

“Lo primero que pensé es que dos o tres años antes empecé a pensar en jubilarme pero creo que alguno cree que debo seguir trabajando”, dijo el papa a los cerca 80 periodistas de medios de todo el mundo, entre ellos EFE, que le han acompañado en esta primera visita internacional que ha concluido este martes con su regreso a Roma.

Al respecto, explicó que una periodista le preguntó antes del cónclave y que contestó que “todo está en manos de Dios” y agregó que “cuando uno da su vida a Dios, deja que él actúe”.

“Esta es mi espiritualidad en medio de los desafíos, en Perú, en medio de terroristas, haciendo trabajo que nunca me imaginaba…”, añadió.

Aunque dejó claro que “el cónclave es secreto”, explicó sobre aquel momento: “Cuando comprendí que podía ser realidad, respiré hondo y dije que Dios se estaba encargando y que él guiaba el camino”.

También afirmó que “es divertido” cómo los periodistas interpretan los gestos de su rostro. “Leo cosas muy interesantes. Pensáis que podéis leer mi rostro y mi mente”, afirmó el papa con ironía. JS