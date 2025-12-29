León XIV alerta del «fuerte aumento» de la «plaga» de los juegos de apuestas

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV ha alertado este lunes del «fuerte aumento» de los juegos de azar y de las apuestas y ha señalado que causa la ruina de «muchas familias», en una audiencia con la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI).

«Lamentablemente nuestras ciudades conocen formas de marginalidad, violencia y soledad que exigen ser afrontadas. Quisiera indicar en particular la plaga de los juegos de azar que arruina a tantas familias», advirtió ante los alcaldes y alcaldesas del país.

León XIV señaló que las estadísticas registran «un fuerte aumento» de este fenómeno en los últimos años y, citando el informe anual que lleva a cabo Cáritas, «se trata de un grave problema educativo, de salud mental y de confianza social».

Por otro lado, también lamentó otros males padecidos dentro de las ciudades italianas como «los problemas psicológicos, las depresiones, la pobreza cultural o espiritual o el abandono social».

Todas estas son, a su parecer, «señales que indican cuánto se necesita la esperanza» en el mundo contemporáneo.

«Para testimoniarla eficazmente, la política está llamada a tejer relaciones auténticamente humanas entre ciudadanos promoviendo la paz social», instó.

León XIV recordó a los dirigentes de la ANCI que «la cohesión social y la armonía cívica exigen en primer lugar la escucha de los más débiles y pobres» porque «sin ese compromiso la democracia se atrofia», avisó, parafraseando un discurso del papa Francisco de 2016.

«Tened el valor de ofrecer esperanza a la gente, proyectando juntos el mejor futuro para vuestros territorios», terminó ante los regidores, a quienes también recordó otros retos como la crisis demográfica, la contaminación, la soledad de los ancianos, los conflictos sociales o los «apuros» de familias y jóvenes. EFE