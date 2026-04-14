León XIV advierte de que «la concentración de poder tecnológico» amenaza la democracia

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV ha advertido que la concentración de poder tecnológico, económico o militar amenaza la democracia y la concordia internacional, según figura en un mensaje dirigido a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y difundido este martes.

«La concentración de poder tecnológico, económico y militar en pocas manos amenaza tanto la participación democrática de los pueblos como la concordia internacional», ha considerado.

El papa, actualmente en un viaje apostólico en África, ha escrito una carta datada el 1 de abril por la apertura de la plenaria de la Academia de Ciencias Sociales en la que medita sobre el ejercicio del poder como un «elemento crucial» para buscar la paz mundial.

En este sentido, León XIV explica que la doctrina social de la iglesia y el catecismo consideran el poder «no como un fin en sí mismo sino como un medio ordenado al bien común».

«Esto implica que la legitimidad de la autoridad no depende de la acumulación de fuerza económica o tecnología sino de la sabiduría y la virtud con la que se ejerce», defiende.

Por eso, el papa ha apuntado a la «justicia», la «fortaleza» o la «templanza» como actitudes «esenciales» para ejercer legítimamente la autoridad y contra la «autoexaltación» y el «abuso de poder».

Esta comprensión del poder legítimo halla, a su parecer, una de sus «expresiones más altas» en la democracia «auténtica» que llama a cada ciudadano en la búsqueda responsable del bien común.

Esta reflexión le sirve al papa para aludir a eventuales riesgos, como lo que denomina «la tiranía de la mayoría».

«La democracia permanece sana solo cuando está arraigada en la ley moral y en una verdadera visión de la persona humana. Sin este fundamento, corre el riesgo de convertirse en una tiranía de la mayoría o en una máscara para el dominio de élites económicas y tecnológicas», sostiene.

León XIV defiende que los mismos principios que deberían guiar el ejercicio de la autoridad en los países deberían orientar el orden internacional, «en un momento en el que las rivalidades estratégicas y las alianzas cambiantes» están mutando las relaciones globales.

«Debemos recordar que un orden internacional justo y estable no puede surgir únicamente del equilibrio de poder ni de una lógica puramente tecnocrática. La concentración de poder tecnológico, económico y militar en pocas manos amenaza tanto la participación democrática de los pueblos como la concordia internacional», avisa.

El pontífice, atacado recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump por sus llamamientos a la paz, sigue con gran atención el desarrollo de la tecnología y su impacto en el mundo moderno.

Tal es así que eligió su nombre pontificio para suceder a León XIII (1878-1903), el papa de la Revolución Industrial y autor, entre otras muchas, de la influyente encíclica ‘Rerum Novarum’ (1891), pionera en abordar el aspecto social de la doctrina católica y la democracia. EFE