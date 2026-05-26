Leo Messi sufre una sobrecarga en los isquiotibiales

Chicago (EEUU) – Leo Messi, delantero del Inter Miami y de la selección argentina, sufre una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo y su recuperación dependerá de su «evolución clínica y funcional», informó su club en un comunicado.

Messi se lesionó este domingo en el partido ganado por 6-4 por el Inter Miami al Philadelphia Union.

«Tras someterse este lunes a nuevas pruebas médicas, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El plazo para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional», informó el Inter Miami.

Messi, de 38 años, dio dos asistencias el domingo en la victoria del Inter Miami, pero fue sustituido en el minuto 73 al notar molestias físicas.

El delantero argentino sufrió este percance cuando faltan poco más de dos semanas para el arranque del Mundial.

Messi lleva doce goles y siete asistencias en catorce partidos este año con el Inter Miami. JS