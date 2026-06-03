Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Oviedo (España).- El futbolista argentino Leo Messi, considerado uno de los mejores jugadores de la historia y campeón del mundo con su selección en 2022, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

Messi, que actualmente milita en el Inter Miami CF, ganó con el FC Barcelona, con el que jugó diecisiete temporadas, cuatro Ligas de Campeones, diez títulos de Liga y siete Copas del Rey, mientras que con el PSG obtuvo dos títulos de liga a lo largo de dos temporadas.

El futbolista, de 38 años y que ya se encuentra concentrado con la selección argentina para disputar su sexta Copa del Mundo, es el jugador azulgrana con más goles (672), más títulos (35) y más victorias en los casi 126 años de historia del equipo catalán.

Messi ha sido ocho veces Balón de Oro y seis veces Bota de Oro continental al máximo goleador de las ligas europeas, además de ocho veces ‘Pichichi’ de la española.

El futbolista de Rosario, que obtuvo con la camiseta albiceleste su primera Copa del Mundo en 2022, en Catar, ha sido el primer jugador en sumar todos los títulos posibles, tanto individual como colectivos (club y selección) y su candidatura al galardón fue propuesta por el presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo Triatlón, David González Alonso.

Nacido el 24 de junio de 1987, se formó en las categorías inferiores de clubes de su ciudad natal, especialmente en Newell’s Old Boys, y a los trece años se trasladó con su padre a Barcelona para incorporarse a la cantera del FC Barcelona, donde completó su formación deportiva y personal mientras se sometía a un tratamiento hormonal por problemas de crecimiento.

Messi es el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con el FC Barcelona y con su selección con la que, además del Mundial de 2022, ha obtenido dos Copas América y la Finalissima, además del The Best FIFA Men’s Player en tres ocasiones.

Está en posesión del récord Guinness como máximo goleador en un año natural con noventa y un goles en 2012, ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Laureus y es el único futbolista masculino que lo ha recibido en la categoría de mejor deportista del año (2020 y 2023).

Su trayectoria también ha sido reconocida con diversos honores institucionales y distinciones por su contribución al deporte e impacto social como embajador de UNICEF desde 2010 y su labor solidaria a través de la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad.

El jugador argentino sucede así en el palmarés de los Premios Princesa de los Deportes a la tenista estadounidense Serena Williams, que lo obtuvo en 2025, y que en ediciones anteriores recayó, entre otros, en el maratoniano keniano Eliud Kipchoge, la Fundación Olímpica para los Refugiados, la selección sudafricana de rugby, los baloncestistas españoles Pau y Marc Gasol, el Tour de Francia, el atleta estadounidense Carl Lewis y el británico Sebastian Coe, su primer ganador en 1987.

Desde esa fecha el fútbol sólo ha sido distinguido en cuatro ocasiones con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes al recaer en 2002 en la selección brasileña y en 2010 en la española, mientras que en la edición de 2021 fue compartida por el guardameta Iker Casillas y el centrocampista Xavi Hernández.

El galardón de los Deportes, al igual que los otros siete que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias, está dotado con la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, 50.000 euros en metálico, un diploma y una insignia acreditativo y será entregado el próximo octubre durante una ceremonia en el Teatro Campoamor de Oviedo (norte de España). EFE/ir