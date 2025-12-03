Lento conteo confirma ventaja apretada de Nasralla sobre Asfura con 80% escrutado

Tegucigalpa – Un conteo ralentizado este miércoles, tres días después de las elecciones generales en Honduras, confirma una ventaja apretada del liberal Salvador Nasralla sobre el nacionalista Nasry Asfura con el 80.81 % de las actas escrutadas (15 mil 476 de 19 mil 152).

– Más de 2 mil actas presentan inconsistencias, pese a que fueron sumadas a los resultados generales.

A las 11.15 de la tarde de este miércoles, Nasralla obtiene 1 millón 036 mil 890 votos (40.17 %) sobre 1 millón 025 mil 534 marcas (39.73 %), con el 80.81 % de las actas procesadas.

En un lejano tercer lugar se ubica la candidata oficialista Rixi Moncada con 491 mil 597 votos (19.04 %).

El sistema de resultados prácticamente se detuvo este día, ya que la medianoche del martes cerró con 76 % escrutado, es decir que en esta jornada apenas se ha avanzado un 4 %.

Las funcionarias del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall denunciaron esta tarde la interrupción de la página web de la divulgación de los resultados de los comicios generales.

Salvador aventaja por una mínima diferencia a Asfura.

Convocada empresa ASD

Ante la caída, otra vez, del sistema de resultados las máximas autoridades del órgano electoral convocaron a los representantes de la empresa ASD para una reunión de emergencia con el afán de solventar el problema.

Hall señaló que está en “absoluto desacuerdo” con esta acción de la empresa encargada cuando llevaba un 80 % del escrutinio de las actas a nivel presidencial.

“¡Mucho nos cuesta a los hondureños y hondureñas este proceso como para permitir que esto suceda!”, expresó.

Previamente, la consejera Cossette López fue quien reveló la interrupción de la divulgación de los resultados electorales denunciando que la empresa encargada empezó a hacer un mantenimiento a la página web sin consultarles o notificarles.

No es la primera vez que se detiene el proceso de divulgación de resultados de las elecciones generales 2025, desde la noche del domingo se han registrado caídas de la página web de divulgación. JS