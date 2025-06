Lempira se ha devaluado 1.38 centavos en un año

Tegucigalpa – El jefe del Departamento de Investigaciones Económicas del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma señaló este lunes que la moneda nacional se ha devaluado 11 centavos este mes y 1.38 lempiras en el último año.

Los datos del sector cambiario que nos comparte el Banco Central de Honduras (BCH), analizando el precio de venta del dólar, indica que ese precio es 26.2209 lempiras por unidad.

En tal sentido, al analizar el precio con el que el dólar inició el mes de junio, el deslizamiento de la moneda nacional frente a la divisa de referencia es de 11 centavos. Mientras que si se compara la depreciación acumulada desde el 1 enero a la fecha actual, es de 71 centavos de lempiras.

En tanto, el acumulado del deslizamiento del lempira ente al dólar desde hace un año, la cifra se ubica en 1.38 lempiras.

“Es decir que usted necesita un lempiras con 38 centavos más, para adquirir cada uno de los dólares, de lo que necesitaba hace un año”, explicó.

El economista del Fosdeh, Mario Palma.

Detalló que para el caso, si hace un año un producto costaba 100 dólares, se requería de 2 mil 483 lempiras, hoy se requiere 2 mil 622 lempiras, solo por el diferencial cambiario.

Palma subrayó que esta situación golpea especialmente a los hogares con ingresos fijos o informales, ya que la capacidad de compra se reduce. “Si las familias no logran aumentar sus ingresos al mismo ritmo del alza en los precios, su calidad de vida disminuye. Se trata de una presión silenciosa pero constante sobre los presupuestos familiares”.



Asimismo, advirtió que la política cambiaria del país debe ser revisada con responsabilidad, ya que no solo afecta los términos de intercambio y el costo de los productos importados —como materias primas y bienes de consumo final— sino que también alimenta una espiral inflacionaria que agrava aún más la situación de los sectores más vulnerables.



Debemos tener claro que la política cambiaria no es solo un tema técnico: tiene efectos reales y profundos sobre la economía de los hogares, concluyó Palma. VC