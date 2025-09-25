Lempira acumula devaluación de 78 centavos frente al dólar en 2025, pero no llegará a L 27 según experta 

Tegucigalpa – La especialista en banca y finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa, señaló este jueves que el lempira se ha devaluado en 78 centavos frente al dólar durante el presente año.

– Nancy Ochoa, señaló que la depreciación supera el 3 % en lo que va del año, aunque no prevé que la divisa estadounidense cierre en 27 lempiras como se proyectaba inicialmente.

“Entre el 1 de enero hasta el 25 de septiembre se ha devaluado 78 centavos, ya sobrepasó el 3 %, el año pasado se devaluó en 2.97 %”, dijo la experta.

Expuso que el lempira se ha devaluado más durante el presente año en comparación con el 2024, pero que las proyecciones iniciales estimaban una mayor devaluación.

Ochoa indicó que en agosto y los primeros días de septiembre se han observado ligeras apreciaciones porque ha cambiado ciertas tendencias.

Explicó que al inicio se proyectaba que debido a la devaluación, un dólar equivaldría a 27 lempiras para finales del presente año, sin embargo, consideró que no cree que se concrete esta estimación.

La experta en banca y finanzas de la UNAH puntualizó que un dólar cuesta 26.28 lempiras, y que no cree que llegue a los 27 lempiras por el ritmo de la devaluación.

Por otro lado, consideró que hay condiciones favorables para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) valide la implementación de la política monetaria del país.

Señaló que se ha mantenido un buen ritmo de la devaluación por las fluctuaciones de las divisas, exportaciones del café y las remesas internacionales. AG