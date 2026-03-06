Legislativo gestionará solución a la falta de placas vehiculares

Tegucigalpa – Tres diputados del Congreso Nacional promovieron esta semana acciones orientadas a resolver la falta de placas de automóviles y motocicletas que afecta aproximadamente a un millón de unidades desde hace tres años y cinco meses.

– Comisión del Congreso se reunirá con IP para buscar salida al problema.

– Circulan entre 800 mil y un millón de vehículos fantasmas por desabastecimiento de placas, asegura diputada.

Mediante una moción, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, propuso nombrar una comisión de diputados para reunirse con autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) y de otras entidades involucradas en la impresión de placas de automóviles y motocicletas para que presenten un informe en un plazo de 30 días, con las alternativas y soluciones para poner orden en esa temática.

Otros dos legisladores, Gerlen Bonilla y Juan Carlos Lagos, anunciaron sendas mociones con el mismo objetivo, aunque al final se sumaron a la de Zambrano.

El titular de la Cámara, Tomás Zambrano.

En esa línea, Bonilla señaló que la solución a este problema “la viene pidiendo el pueblo hondureño, que venimos padeciendo esta falta de responsabilidad del Estado en no brindar las placas metálicas».

Agregó que entre 800 mil y un millón de unidades automotoras circulan sin placas en el país.

La diputada Bonilla reclamó que la situación no puede seguir ocurriendo, ya que los dueños de vehículo pagan su matrícula sin recibir la identificación metálica de sus automóviles y motocicletas.

«El pueblo hondureño está cansado de que lo estén multando por un derecho por el que ya pagó», expresó.

Por su parte, el diputado Lagos recordó que las últimas placas se entregaron en los primeros seis meses de la administración de Xiomara Castro.

Lagos dijo que ante esta carencia de placas hay interrogantes que requieren respuestas: «¿Cuál es la causa real del desabastecimiento?, ¿existen problemas contractuales, presupuestarios, logísticos o de licitación?».

La moción avalada por los tres parlamentarios fue asignada a la comisión especial que preside el diputado nacionalista Mario Pérez. JS