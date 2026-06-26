Legislativo apoya a los alcaldes de todos los partidos, reafirma Zambrano

Tegucigalpa – En una visita de trabajo al municipio de El Paraíso, departamento de El Paraíso, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó este viernes que ese poder del Estado mantiene puertas abiertas para colaborar con las corporaciones municipales y señaló que el fortalecimiento del municipalismo forma parte de las acciones que acompaña desde el Legislativo.

– Reiteró que reformas al subsector eléctrico buscan fortalecer la ENEE, reducir pérdidas y mejorar el servicio para la población, y descarta que se busque privatizar la empresa.

El titular del Congreso indicó que durante las reuniones sostenidas con alcaldes de diferentes partidos escuchó las principales necesidades de los municipios, con el propósito de coordinar respuestas junto al Gobierno para impulsar los departamentos del país.

“Que sepan los alcaldes, no solo los alcaldes de un partido, alcaldes de todos los partidos, que hay un Congreso de puertas abiertas para trabajar en el fortalecimiento del municipalismo de Honduras”, expresó.

El presidente del Parlamento señaló que entre las acciones previstas figuran proyectos de infraestructura, fortalecimiento del sistema de salud y educación, apoyo a productores, caficultores y ganaderos, además de la entrega de maquinaria para las municipalidades.

Asimismo, aseguró que el Congreso continuará acompañando las iniciativas que contribuyan al desarrollo de los municipios.

Reforma eléctrica busca fortalecer la ENEE

Zambrano reiteró que las reformas al subsector eléctrico no contemplan la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y aseguró que las observaciones planteadas por diputados durante el proceso de discusión fueron incorporadas al dictamen.

“No existe tal privatización de la ENEE, esto es un rescate a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, manifestó.

El titular del Legislativo explicó que la iniciativa busca reducir las pérdidas de la estatal, combatir el hurto de energía, fortalecer la transmisión, ampliar la capacidad de generación y mejorar la administración de la empresa para brindar un mejor servicio a la población.

Asimismo, sostuvo que los bienes de la ENEE continuarán bajo propiedad del Estado y descartó que el proyecto contemple la venta de activos como las represas o las líneas de transmisión.

El presidente del Congreso recordó que el Estado destina alrededor de 16.000 millones de lempiras al año para cubrir las pérdidas de la empresa y advirtió que, de no adoptarse medidas, ese monto podría incrementarse en los próximos años.

“Esto es del pueblo, la ENEE es de la gente, es del Estado de Honduras, hay que cuidarla y lo que toca es rescatarla”, afirmó.

Zambrano añadió que los resultados de la reforma se reflejarán a mediano plazo e hizo un llamado a construir consensos entre las diferentes fuerzas políticas para aprobar la iniciativa.

Salud continúa como prioridad

En materia sanitaria, el presidente del Congreso afirmó que la salud continúa siendo una prioridad para el Gobierno y recordó que el Poder Legislativo ha aprobado iniciativas orientadas a fortalecer el sistema público.

El titular del Legislativo señaló que las medidas buscan mejorar el abastecimiento de medicamentos en hospitales y centros de salud, fortalecer los quirófanos mediante intervenciones en 15 hospitales públicos y reducir la mora quirúrgica.

Explicó que alrededor de 15 mil hondureños esperaban desde hacía más de seis meses o un año por una cirugía, mientras que cerca de 2 mil ya han sido intervenidos como parte de las acciones impulsadas para disminuir esa lista de espera. JS