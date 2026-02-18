Lectura de la Biblia en centros educativos no fue sugerencia de las iglesias, señala monseñor Vicente Nácher

Tegucigalpa – El arzobispo de Tegucigalpa Monseñor José Vicente Nácher Tatay dijo este miércoles que ni la iglesia Católica, ni la Evangélica sugirieron al Congreso Nacional decretar que la Biblia sea leída en centros educativos.

“La lectura de la Biblia no es por medio de decreto, es voluntaria, nace en las familias y se hace con libertad”, afirmó.

Agregó que la iniciativa de leer la Biblia en los centros educativos, muchos dicen que fue precipitada, pero aclaro no ha surgido de la iglesia Católica y ni de la iglesia Evangélica, no han consultado sobre el tema y digo categóricamente que no es un tema o sugerencia de las iglesias.

“La palabra de Dios es nuestra vida, es Jesucristo hecho carne y toda nuestra existencia, estamos a favor de los valores, la moral, la ética y los principios cristianos”, sostuvo.

Apuntó que lo que está esperando la inmensa mayoría es que vayamos todos juntos a la resolución de los problemas fundamentales que en verdad competen.