Leclerc marcó el mejor tiempo en el primer libre de Hungría

Budapest – El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

En la mejor de sus 19 vueltas, Leclerc cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 19 segundos y 75 milésimas, 484 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial.

El inglés Lewis Hamilton (Ferrari), séptuple campeón mundial, que se quedó a 543 milésimas de su compañero, marcó -al igual que los anteriores, con el neumático blando- el tercer crono de una sesión que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) concluyeron con el decimotercer y el vigésimo segundo tiempo, respectivamente.

El doble campeón mundial, con nuevas evoluciones en su AMR26, invirtió, con el compuesto duro y en la mejor de sus veinte vueltas, dos segundos y 475 milésimas más que Leclerc; del que se quedó a cuatro segundos y 659 milésimas -con el compuesto medio y en el más rápido de sus 23 giros- el piloto madrileño. En una sesión que concluyó con 24 grados centígrados ambientales y con 46 en el asfalto.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que se quedó, con las gomas blandas, a poco más de tres segundos de Leclerc en la mejor de sus 22 repeticiones, se inscribió decimoctavo en la tabla de tiempos de una sesión en la que no participaron ni el argentino Franco Colapinto, cuyo Alpine pilotó el estonio Paul Aron; ni el líder del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli, que le cedió su Mercedes a otro probador, el danés Fred Vesti.

En total, hubo cinco pilotos jóvenes rodando y el mejor parado de ellos fue Vesti, con el séptimo crono, a un segundo y 392 milésimas.

Antonelli, con 19 años el líder más joven de todos los tiempos, lidera el Mundial con 204 puntos, 45 más que Hamilton y con 50 sobre su compañero, el inglés George Russell, que marcó el quinto crono -a 99 centésimas de Leclerc- en un ensayo que el otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar, acabó cuarto, a 992 milésimas.

Durante la sesión ondeó unos minutos la bandera roja, ya que en la tercera de las 14 curvas de la pista se le rompió la suspensión trasera izquierda al Aston Martin del canadiense Lance Stroll, el compañero de Alonso.

El segundo entrenamiento libre arrancará a las 17.00 horas (15.00 GMT). EFE (AD)