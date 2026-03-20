Le llegó la hora de rendirle cuentas a los hondureños: Diputada Kafati a Marlon Ochoa

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Alia Kafati le envió un mensaje al consejero del CNE, Marlon Ochoa: “Le llegó su hora de rendirle cuentas a los hondureños”.

Así se refirió la diputada primeriza hacia el consejero del órgano electoral, sobre quien diferentes actores de la sociedad reclaman un juicio político por sus actuaciones durante las elecciones en Honduras.

“Ahora, violentar la ley y pedir que afronten las consecuencias de sus actos, es “persecución”. El sustento legal existe, y de sobra”, expresó Kafati en su red social X.

Ahora, violentar la ley y pedir que afronten las consecuencias de sus actos, es “persecución”.

El sustento legal existe, y de sobra ¡Le llegó su hora de rendirle cuentas a los Hondureños que queremos vivir en democracia! Democracia que usted, puso en peligro.

Se va sentar un… https://t.co/jL5sCbMAHR — Alia Kafati Diputada (@alia_kafati) March 20, 2026

Puntualizó que “los hondureños queremos vivir en democracia, democracia que usted, puso en peligro. Se va sentar un precedente y de manera contundente”.

Previamente, el consejero Ochoa se quejó afirmando que “me persiguen, asociados a Tomás Zambrano y Jorge Cálix, porque demostré que el Partido Nacional no ganó las elecciones y revelé los audios de la conspiración y del fraude electoral en el CNE. Denuncié a las Consejeras cuando adulteraron el sistema biométrico y violaron el código”. JS