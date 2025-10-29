Frase del día«Le están apuntando con una pistola cargada a la democracia, si le jalan el gatillo van a ver un pueblo enardecido”Por: Proceso Digital29 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Nasry Asfura • presidenciable del Partido Nacional. Noticias recientes PolíticaNasralla califica instalación de la comisión permanente en el CN como un intento del oficialismo de burlar a la democracia InternacionalesDos aviones chocan en pista en Nueva York ante la escasez de controladores en EEUU PolíticaNoé Pino dice habrá elecciones y descarta que comisión permanente destituirá funcionarios electorales PolíticaMarlon Ochoa presenta recusación contra Cossette López para que no conozca la declaratoria de elecciones y otros temas PolíticaDiputados opositores rechazan comisión permanente que instaló Redondo