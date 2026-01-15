Lawfare: Amparo que blinda a consejeras debe ampliarse a magistrados del TJE

Tegucigalpa – El recurso de amparo administrativo que blinda a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, igualmente debe proteger a los integrantes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia.

– Juristas coinciden que los magistrados del TJE (Miriam Barahona y Mario Flores) deberán ser blindados con el amparo que favorece a las consejeras Hall y López.

En las últimas horas se conoció que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió a trámite los recursos de amparo a favor de las consejeras –ambos, por separado– con suspensión del acto reclamado, es decir ante las acusaciones del Fiscal General, Johel Zelaya, que las acusa por los presuntos delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

La suspensión del acto reclamado es contra las acciones que vulneran las garantías constitucionales ante la denuncia activa en etapa de investigación que tramita el Ministerio Público. Se suspende la interposición de un requerimiento fiscal sin que antes se haya llevado a cabo el procedimiento completo de un juicio político, y únicamente en el caso que se haya encontrado alguna responsabilidad y se haya procedido a la destitución de la consejera Cossette López.

Fuentes judiciales indicaron que el amparo en favor de López Osorio había sido admitido desde el 29 de octubre de 2025, no obstante no se había notificado a las partes como sí sucedió en el caso de la consejera Ana Paola Hall, cuyo falló trascendió hace unas horas, y donde indica que la Sala Constitucional declaró con lugar la petición de suspender diligencias investigativas en contra de la presidenta del CNE.

La noticia ocurre, horas después de que López Osorio denunció públicamente un retraso prolongado en la diligencia de un amparo constitucional que presentó para la protección de sus derechos.

La funcionaria electoral había reclamado que enfrenta una “justicia selectiva” que, a su juicio, prioriza ciertos casos en menos de 24 horas mientras otros permanecen sin respuesta, lo que permitiría —según sus palabras— chantajes, negociaciones políticas y la exclusión de quienes son considerados adversarios.

El fiscal Johel Zelaya ha insistido en perseguir a las consejeras del CNE y magistrados del TJE.

Relación de hechos

López era investigada por la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

La denuncia fue formulada por su compañero en el pleno del CNE, Marlon Ochoa, alegando que tenía en su poder audios que implicaba a López con un jefe de bancada del Congreso Nacional para planificar la desacreditación sistemática y dolosa del proceso electoral general 2025.

Consecuentemente, el Fiscal General, Johel Zelaya, afirmó en una conferencia de prensa que los audios eran reales y supuestamente demostraban la existencia de una asociación entre una consejera del CNE, un diputado y un militar activo de las Fuerzas Armadas para conspirar en las elecciones generales.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

Hall, primera en ser notificada

Inicialmente, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró con lugar la petición de suspender diligencias investigativas en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

Así lo informó en su momento Gustavo Solórzano, representante legal de la consejera Hall, quien interpuso un amparo administrativo en la Sala de lo Constitucional.

En ese sentido, la Sala de lo Constitucional declaró con lugar la medida cautelar y ordenó al Ministerio Público suspender de manera provisional el acto reclamado de la interposición de un requerimiento fiscal sin que se haya llevado a cabo el procedimiento de juicio político.

Amparo debe abarcar a magistrados del TJE

A criterio del abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos el amparo administrativo debe ser también para los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona.

Sostuvo que tras ser declarado ese amparo para las consejeras del CNE es una buena señal para proteger la independencia de las funcionarias electorales.

Los mmagistrados del TJE, Miriam Barahona y Mario Flores.

“Me da mucha satisfacción este amparo porque eso me indica que la justicia se está aplicando en estos casos que se han realizado con un mal proceso, ya que tanto los magistrados del TJE y del CNE se les debe de realizar un juicio político en el Congreso Nacional si estos lo aprueban y no como lo realizó el Ministerio Público”, tachó.

Reafirmó que los magistrados del TJE deben también ser favorecidos con ese amparo.

Puntualizó que quedan pocos días para que el Fiscal General (Johel Zelaya) cambie de actitud, porque va a querer cuidar su chamba y ya no estará bajo las órdenes de Libre.

Fallo contundente

Tras conocerse los fallos de la Sala Constitucional que blinda a las consejeras CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, aplaudió la decisión judicial.

“Ha sido contundente el fallo, no sé por qué insiste el señor fiscal. La Sala Constitucional acaba de determinar que no procede”, dijo al referir que “hay que respetar la ley, hay que respetar el fallo de la Sala Constitucional”.

El parlamentario refirió que para un juicio político se necesita el visto bueno de la mayoría calificada, es decir 86 votos, por lo que es algo que el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, no lo hará ni contra López ni contra Hall. PD