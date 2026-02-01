Lavar los trapos sucios en casa y ser oposición educada y respetuosa pide Darío Banegas a liberales

Tegucigalpa – El dirigente del Partido Liberal, Darío Banegas, hizo un fuerte reclamo a los líderes de esta institución política a lavar los trapos sucios en la casa y ser oposición educada, respetuosa y armoniosa.

Tras los conflictos entre Jorge Cálix, Iroshka Elvir, Salvador Nasralla, Jhosy Toscano, Saraí Espinal, entre otros, a ellos y a todos los liberales les pide callarse la boca y respetar la institución.

En la casa liberal hay demasiada ansiedad, dolor y frustración por los resultados del 30 de noviembre, sostuvo.

Agregó que los antiguos liberales y los recién llegados se canalizan con pitoreta y tambor en la vía pública a los cuatro vientos, insultando y descalificando entre sí.

“Sobre la derrota es importante hablar, pero en el interior de la casa, sin gritos, ni sobresaltos, donde ni los vecinos nos escuchen, donde seamos nosotros viéndolos a los ojos diciéndonos las verdades, de una forma dulce y respetuosamente escuchándonos unos a otros, esa es la democracia”, les recordó.

Agregó que en estos tiempos agitados donde tanta gente tiene frustración porque Honduras no tiene un gobierno liberal yo les pido en nombre de nuestra militancia y nuestra bandera “que todos se callen la boca en la calle, que vengan a la casa y hablemos aquí, lavar los trapos sucios en familia, porque cuando el partido Liberal pelea en la calle es Honduras la pierde y debilita la democracia”. IR