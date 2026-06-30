Lavandería del IHSS vuelve a paralizarse y pacientes alertan riesgo de contaminación

Tegucigalpa – El área de lavandería del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ubicada en el barrio La Granja, permanece paralizada por segunda ocasión en lo que va del año, situación que ha provocado la acumulación de grandes cantidades de ropa hospitalaria en los pasillos, generando preocupación entre los derechohabientes por un posible riesgo de contaminación.

De acuerdo con denuncias de pacientes, únicamente una de las tres máquinas de lavandería había estado operando de forma parcial debido a constantes reparaciones; sin embargo, actualmente también se encuentra fuera de servicio, lo que mantiene suspendido el procesamiento de la ropa utilizada en el centro asistencial.

Medios de comunicación locales constataron la acumulación de ropa en distintas áreas de la lavandería y verificaron que las máquinas permanecen paralizadas. Hasta el momento, las autoridades del IHSS no han ofrecido una explicación oficial sobre las causas de la nueva suspensión del servicio ni sobre las acciones para restablecerlo.

Los derechohabientes lamentan que este nuevo problema se sume a otras deficiencias que, aseguran, afectan la atención médica, entre ellas la falta de citas con especialistas y el desabastecimiento de medicamentos.

Asimismo, cuestionan que, pese al decreto de emergencia vigente para el IHSS, continúan registrándose fallas en los servicios hospitalarios sin que se perciban mejoras en la atención a los asegurados.

Los pacientes hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan de forma inmediata la situación de la lavandería, al considerar que la acumulación de ropa hospitalaria representa un riesgo sanitario para pacientes y personal sanitario.

El pasado mes de marzo el Gobierno declaró, estado de emergencia en el Régimen de Enfermedad y Maternidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como una medida urgente para proteger la salud y la vida de miles de hondureños.

La disposición está contenida en el decreto ejecutivo PCM-007-2026, y establece una intervención a nivel nacional por un período de un año. En su momento se detalló que el decreto responde a la necesidad de enfrentar de manera directa la crisis estructural y operativa que enfrenta el IHSS, desde hace varios años, pero a la luz de la realidad denunciada por derechohabientes de forma constante, el mismo no estaría dando los resultados esperados. LB