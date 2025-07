Lautaro y Calhanoglu firman la paz en el Inter

Roma – El capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez, y el centrocampista turco Hakan Çalhanoğlu han dejado atrás los desacuerdos surgidos tras la eliminación del equipo en el Mundial de Clubes, y han sellado la paz con una conversación distendida, según mostró el jugador argentino este viernes en sus redes sociales.

La imagen en la que ambos futbolistas aparecen relajados, sonrientes y sentados en un sofá divulgada en una historia de Instagram ha puesto fin a las especulaciones sobre posibles tensiones internas tras las críticas de Lautaro a algunos compañeros, que generaron un cruce indirecto con Çalhanoğlu mediante declaraciones públicas.

«Cuando el capitán regrese, nos abrazaremos. Somos profesionales, no hay problema», había dicho Çalhanoğlu hace unos días, anticipando el encuentro que finalmente tuvo lugar este viernes, a escasas horas del inicio oficial de la pretemporada del club ‘nerazzurro’.

El internacional argentino regresó este viernes a Milán tras las vacaciones y lo primero que hizo fue reunirse con Çalhanoğlu tras los dardos lanzados después del Inter-Fluminense, cuando el equipo italiano fue eliminado en octavos de final del Mundial de Clubes, disputado recientemente en Estados Unidos y que ganó el Chelsea inglés.

«Aquí tienes que querer quedarte. ¿Entendido? Porque aquí luchamos por objetivos. El mensaje es claro: el que se quiera quedar que se quede, el que se quiera ir que se vaya. He visto muchas cosas que no me han gustado», dijo Lautaro a DAZN tras el duelo, tajante.

No dijo nombres, pero ya en ese momento las miradas se dirigieron al centrocampista turco. Sin embargo, Giuseppe Marotta, presidente del club, disipó cualquier duda: «No lo ha dicho él pero lo digo yo: se refiere a Calhanoglu».

El centrocampista no tardó en responder con un comunicado publicado en redes sociales: «Un líder no busca un culpable cuando es lo más fácil».

Hoy finalmente llegó la paz entre ambos cuando el Inter se prepara para encarar una nueva temporada con la ambición de revalidar el título en la Serie A y mejorar su rendimiento internacional, después de haber alcanzado dos de las tres últimas finales de la Liga de Campeones y quedar subcampeón: en 2023, ante el Manchester City, y en 2025, ante el Paris Saint-Germain.

El regreso de la armonía entre dos de sus figuras clave supone un impulso ante el primer entrenamiento oficial del equipo, previsto para este sábado en Appiano Gentile. EFE