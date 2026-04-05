Lautaro vuelve por todo lo alto

Roma – El argentino Lautaro Martínez, capitán y figura del Inter de Milán, regresó este domingo a lo grande a los terrenos de juego, con un doblete ante el Roma (5-2) que acabó con la crisis ‘nerazzurra’ y colocó a los suyos a un paso del ‘Scudetto’.

No encontraba el gol el Inter en las últimas jornadas con la misma facilidad con la que lo hacía cuando lideraba el argentino, baja desde el 18 de febrero tras una lesión en el sóleo de la pierna izquierda tras el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt.

El combinado milanés no ganaba desde el 28 de febrero, hasta este domingo, cuando arrolló al Roma con un contundente 5-2. El regreso de Lautaro fue protagonista, firmando un doblete que ha devuelto la ilusión a San Siro y le permite aventajar en una jornada clave en la carrera por el ‘Scudetto’.

Apenas necesitó un minuto para demostrarlo. En su primera oportunidad tras la reaparición, envió el balón al fondo de la red tras una asistencia de Marcus Thuram. Repitió tras el descanso, nuevamente al inicio del segundo tiempo, para firmar su doblete y devolver la ilusión a San Siro.

El atacante argentino, cuyo regreso era muy esperado e incluso necesario para el equipo, es el máximo goleador de la Serie A con 16 dianas. Su ausencia había sembrado dudas, y con él en el campo esta temporada, el equipo promediaba 2,2 goles por partido. Sin su presencia, esa cifra descendió a un tanto por encuentro.

«Un partido muy importante para nuestro camino, para el campeonato, para la clasificación», afirmó al terminar el encuentro. Pero también para él, que se reafirma como pieza clave en el proyecto de Cristian Chivu.

Esta temporada ha jugado 1.957 minutos, con 16 goles, cuatro asistencias y 26 partidos jugados, y ha hecho dupla con el francés Marcus Thuram.

En octubre de 2024 se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del Inter al alcanzar los 133 tantos, superando al húngaro Istvan Nyers.

Ahora ha ampliado su registro y, con este doblete al Roma, superó los 171 goles de Roberto Boninsegna para situarse como tercer máximo goleador histórico del club con 173, solo por detrás de Alessandro Altobelli (209) y Giuseppe Meazza (284).

También es el máximo goleador histórico del club en la Liga de Campeones y el extranjero con más goles en la entidad.

Su vuelta ha provocado expectación ya que ha sido decisivo en los momentos clave. Su consistencia goleadora y su capacidad para aparecer en los partidos importantes han consolidado su estatus como emblema y referente absoluto del Inter, algo que volvió a demostrar hoy. JS