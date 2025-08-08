Lautaro Martínez y Bonny remontan con diez en Mónaco (1-2)

Redacción deportes – El argentino Lautaro Martínez y el francés Ange-Yoan Bonny firmaron este viernes contra el Mónaco (1-2) la remontada del Inter de Milán, en inferioridad numérica por la expulsión de Hakan Calhanoglu en el primer tiempo.

Maghnes Akliouche adelantó al conjunto local en el estadio Luis II, aún con once contra once sobre el campo, antes de la doble amarilla a Calhanoglu, que supuso la roja en el minuto 36 del encuentro.

En la media hora final, los goles de Lautaro Martínez, en el 60, y de Bonny, en el 80, dieron la vuelta al marcador. EFE