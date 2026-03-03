Latinoamérica y el Caribe mantienen el ritmo y crecerán un 2,1 % este año, según el BID

Washington – Las economías de Latinoamérica y el Caribe mantendrán el ritmo de crecimiento que mostraron en 2025 y crecerán un 2,1 % este año, apenas una décima menos que en el año precedente, según el informe de perspectivas macroeconómicas publicado el martes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que instó a aprovechar oportunidades en inteligencia artificial (IA) o minerales críticos en la región.

Según el informe, los mercados laborales de estos países han mantenido bajos niveles de desempleo, «con tasas alcanzando niveles mínimos históricos o cercanos a ellos», mientras que la inflación se contuvo «en gran medida» y la confianza de los mercados ha mejorado, ya que el diferencial soberano medio cayó a 209 puntos básicos a finales del año pasado, unos 60 puntos menos que en 2019.

El documento señaló que «no obstante, siguen prevaleciendo vulnerabilidades importantes», ya que el crecimiento es insuficiente para cerrar brechas de ingresos y la deuda pública es elevada (lo que unido, a la coyuntura global, promete seguir limitando las necesidades de financiación de la región), elementos que «podrían erosionar gradualmente la resiliencia de la región».

«Un mensaje importante de este documento es que la resiliencia debe ser preservada, y que con eso no es suficiente. Tenemos que trabajar en aumentar nuestro crecimiento, nuestra productividad y en adoptar políticas que nos ayuden a aumentar el crecimiento y la distribución en la región», explicó a medios la economista jefe y consejera económica del BID, Laura Alfaro Maykall.

El informe destacó a la IA como la innovación de más rápido crecimiento en la región, y explicó que las ofertas de empleo que mencionan esta tecnología aumentaron significativamente hacia mediados de 2025, alcanzando el 7% del total de vacantes laborales el pasado junio.

El informe considera «esencial garantizar que los trabajadores puedan adaptarse a estos cambios con el fin de evitar desajustes de competencias en el mercado laboral y mejorar la asignación del talento, lo que a su vez promueve una mayor productividad agregada».

A su vez, el impulso global de la IA aumentó considerablemente la demanda de minerales críticos, y esto crea una oportunidad para incrementar inversión, exportaciones y productividad, aunque el reporte advirtió que eso sucederá «siempre y cuando las instituciones, la infraestructura y la gobernanza social permitan que la riqueza de los recursos se traduzca en un crecimiento duradero».

Alfaro explicó a su vez que muchos de los países de la región son exportadores destacados de muchos minerales críticos.

«Por ejemplo, el 45% del litio viene de la región y el 35% del cobre. Se dice que la región tiene el 25% de las reservas de metales raros», explicó.

El litio es en principio uno de los minerales que más puede potenciar el crecimiento en la región, ya que se proyecta que la demanda global aumente entre un 470% y un 800% para 2050.

«Si no hacemos una buena tarea en manejo de políticas, de instituciones, de infraestructura, sabemos que estos beneficios (ligados a los minerales críticos) no se materializan y más bien tendremos más vulnerabilidades y ganancias de muy corto plazo. Así es que el documento también llama a tener una visión clara, a trabajar en las políticas para atraer inversiones estables a largo plazo para poder garantizar estos beneficios», advirtió la economista jefe del BID. JS