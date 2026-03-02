“Latinoamérica no está en peligro por un ataque de Irán, pero siempre hay que estar alerta”: Embajador de Israel en Honduras

Tegucigalpa – El embajador de Israel en Honduras, Navav Goren, explicó sobre la situación actual que atraviesa su nación en el conflicto bélico con Irán, y donde brindó detalles sobre si existe o no peligro para bases estadounidenses en Latinoamérica.
“No creo que haya amenaza a un complejo militar en Latinoamérica, Irán no tiene las capacidades, podemos ver que la Irán de hoy no es la misma de hace meses, esto viendo lo que ha hecho Israel e Irán, no les preocupo, pero si Irán tiene objetivos estratégicos en el continente”, expresó.
Agregó que Hamas tiene presencia en Latinoamérica, lograron conectarse en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, “hay una amenaza, pero no de un ataque inminente”, aseguró.
Sostuvo que la operación militar es compartida entre Israel y Estados Unidos e Irán está centrando su ataque contra objetivos militares principalmente de Oriente Medio.
Afirmó que esperan que haya ataques de parte de Irán hacia Israel y continuarán los ataques a bases militares de Estados Unidos.
“El conflicto lo entienden muchos países, pero el régimen iraní es un peligro”, manifestó.
Reiteró que Latinoamérica no está en peligro por un ataque de Irán, pero siempre hay que estar alerta, apuntó. IR