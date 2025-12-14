Las tensiones políticas impactan la actividad económica de Honduras

Tegucigalpa – La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales dijo que la incertidumbre que se vive por la situación postelectoral, termina repercutiendo en la actividad económica del país.

– Necesitamos paz y tranquilidad, reglas claras que orienten la actividad económica en el país, señaló.

Agregó que la politización política y la desconfianza ciudadana reduce la disposición de las empresas a invertir. También los hogares muestran cautela en el consumo, lo que se traduce en afectación a sectores como el comercio y los servicios.

“Ha habido un encarecimiento del crédito y se limita el financiamiento, entonces esto repercute directamente en los hogares, pequeños y medianos negocios en esta época navideña”, detalló.

Canales recordó que hasta el tercer trimestre del año había una baja en la inversión extrajera directa en el país, lo que también se percibe en la inversión nacional lo que tiene consecuencias en el consumo y el comercio.

Explicó que la menor inversión tiene un impacto en los diferentes sectores, lo que se suma a la incertidumbre y deterioro institucional que provocó la inoperatividad legislativa y por lo tanto el debilitamiento de la confianza pública.

Lamentó que no se haya aprobado el Presupuesto General para el 2026, lo que avizora condiciones difíciles en el primer trimestre del próximo año.

La economista pidió al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), que haga la declaratoria de resultados lo más pronto posible para no afectar la actividad económica del país.

“Lo más lamentable es que se genera un entorno de riesgo que afecta la inversión, el consumo y la estabilidad macroeconómica del país”, concluyó Canales. JS