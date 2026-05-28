Las suscripciones a Whatsapp, Gemini para el Mundial y otros clics tecnológicos de América

Bogotá.- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Suscripciones a Whatsapp o Facebook

Meta lanzó planes de suscripción llamados ‘Plus’ para sus aplicaciones de Whatsapp, Instagram y Facebook, con «funciones potenciadas», y comenzó a probar otros para sus servicios para «creadores, negocios y usuarios de Meta AI», de acuerdo con la jefa de producto de la tecnológica estadounidense, Naomi Gleit.

De acuerdo con TechCrunch, las suscripciones para las redes sociales costarán 3,99 dólares al mes, mientras que la de Whatsapp valdrá 2,99 dólares al mes. La suscripción con la IA se llamará Meta One, y según medios tecnológicos, incluye las modalidades Meta One Plus, por 7,99 dólares al mes, y Meta One Premium, por 19,99 dólares mensuales.

Gemini con Argentina en el Mundial

La selección argentina de fútbol anunció que usará la IA de Google Gemini durante el Mundial en su staff técnico para prevenir lesiones y analizar los partidos «en tiempo real» para la toma de decisiones de los cuerpos técnicos, aseguró el director comercial de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen.

La AFA presentó su colaboración a pocas semanas para que empiece el torneo mundial y agregó que los aficionados podrán usar la IA de Gemini para «crear imágenes con sus ídolos, canciones y otros contenidos».

Diario Folha y portal UOL se unen a ChatGPT

ChatGPT firmó un acuerdo pionero en Brasil con el diario Folha de São Paulo y el portal de noticias en internet UOL para alimentar con su contenido periodístico la IA desarrollada por OpenAI.

El convenio permitirá que reportajes y noticias en tiempo real producidos por ambos medios puedan enriquecer las respuestas de la IA con información «periodística verificada y de relevancia local», un acuerdo que también pone fin a la disputa judicial iniciada por el periódico en 2025 contra OpenAI por el uso no autorizado de sus contenidos.

La IA contra el abuso infantil

‘VigIA’, la herramienta de IA de monitoreo en tiempo real enfocada en la prevención y detección temprana de posibles casos de abuso sexual infantil en México, fue presentada por Dafna Viniegra, cofundadora de la organización civil ILAS.

La herramienta utiliza celulares, tabletas, relojes inteligentes y asistentes de voz para identificar patrones de riesgo, detectar ‘grooming’ y emitir alertas ante posibles situaciones de violencia en un país en donde más de 4,5 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual cada año.

Google y su nuevo entrenador físico de IA

Google sacó a la venta en EE.UU., por 99,99 dólares, el Fitbit Air, un monitor de actividad física que destaca por prescindir de una pantalla y se gestiona exclusivamente a través de una aplicación en el teléfono.

Una de las principales novedades de este dispositivo es que no requiere de una suscripción de pago obligatorio, mientras que los aparatos competidores -como Whoop- dejan de funcionar y quedan inoperativos si el usuario cancela la suscripción. El modelo permite el rastreo de funciones básicas de manera gratuita tras la compra del hardware.

Reflexiones «humanistas» sobre la IA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es una de las líderes mundiales que calificó como «muy interesante» la reflexión «humanista» sobre la IA que hizo el papa León XIV en su primera encíclica, ‘Magnifica Humanitas’, donde sostiene que tiene «que ser desarmada» de las «lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte». El sumo pontífice pretende «despertar conciencias» en un momento de «gravedad» para nuestra historia, dijo Sheinbaum.

De forma similar piensa Herbert Lewy, gerente general de Microsoft para Centroamérica y el Caribe, quien afirmó en un foro organizado por GFR Media y la Agencia EFE en Puerto Rico que «lo importante es reposicionar el elemento humano» para maximizar las oportunidades que presenta esta tecnología, y que en los próximos seis meses o un año se puede esperar de la IA «más evolución y más aceleración».

Meta y la adicción juvenil

Meta llegó a un acuerdo para resolver una demanda por adicción juvenil a las redes sociales interpuesta por un distrito escolar de Kentucky (EE.UU.), dentro de un caso mucho más amplio que abarca unas 2.400 acusaciones similares de distritos escolares, fiscales estatales y ciudadanos contra Meta, TikTok, Snapchat y YouTube.

El distrito del condado de Breathitt acusó a la propietaria de Instagram, Facebook y Whatsapp de alimentar la adicción a las redes sociales en perjuicio del sistema educativo y con aumento de costos, según el diario The New York Times. Breathitt reclamaba 60 millones de dólares para programas de salud mental juvenil y restricciones a ciertas funciones de las redes sociales. Los abogados de la entidad no revelaron las condiciones del acuerdo, pero indicaron que ahora están centrados en buscar justicia para miles de distritos escolares con litigios similares. EFE