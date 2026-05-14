Las remesas enviadas a Honduras entre enero y abril crecen un 14,3 %

Tegucigalpa – Las remesas familiares enviadas a Honduras entre enero y abril de este año sumaron 4.134,2 millones de dólares, lo que representa un incremento de 14,3 % en comparación con el mismo periodo de 2025, reveló este jueves un informe del Banco Central hondureño (BCH).

El desglose mensual detalló que Honduras recibió en enero 870,7 millones de dólares; en febrero la cifra ascendió a 939 millones; marzo registró la cifra más alta con 1.219 millones, mientras que en abril los envíos alcanzaron los 1.105,1 millones.

El 85 % de las remesas provienen de Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre residentes legales y en situación irregular, según autoridades de Tegucigalpa.

Las madres son las principales destinatarias de las remesas en Honduras, con cerca del 40 % de los beneficiarios, mientras que más del 80 % de los recursos se destina al consumo y necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, precisó la institución.

Las remesas representan más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, una nación de diez millones de habitantes, donde la pobreza afecta a más del 60 % de la población, de acuerdo con cifras oficiales.

En 2025, Honduras recibió aproximadamente 12.212 millones de dólares en remesas, un aumento del 25,3 % respecto al año anterior.

Las autoridades monetarias estiman que las remesas familiares alcanzarán los 12.724,7 millones de dólares en 2026 y los 12.979,2 millones en 2027, al continuar siendo una de las principales fuentes de ingreso para el país.

Este ingreso sigue consolidándose como la principal fuente de divisas para Honduras, superando incluso las exportaciones de productos clave como el café, el camarón y la industria de la maquila. JS