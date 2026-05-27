Frase del día

“Las reformas penales provocarán reacciones violentas del crimen. Van a haber muchos muertos, policías, fiscales y un montón de cosas. Tienen que prever eso, porque eso viene”.

Por: Proceso Digital

Danilo Orellana • Exoficial de la Policía

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