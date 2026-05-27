Frase del día“Las reformas penales provocarán reacciones violentas del crimen. Van a haber muchos muertos, policías, fiscales y un montón de cosas. Tienen que prever eso, porque eso viene”.Por: Proceso Digital27 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Danilo Orellana • Exoficial de la Policía Noticias recientes Al DíaEl brent baja un 0,37 % a 93,94 dólares el barril ante un posible preacuerdo sobre Irán DeportesPsiquiatra de Maradona apunta contra empresa que prestó servicios en atención domiciliaria InternacionalesSenador mexicano acusado de narcotráfico por EEUU pide una licencia temporal del cargo Nacionales“Represas están igualitas”, dice alcalde capitalino que informa que últimas lluvias no aumentaron caudal DeportesFlorentino Pérez desea renovar a Vinícius y asegura que no ha hablado con Mourinho