Las reformas electorales deben ser prioridad en el Congreso Nacional: REDH

Tegucigalpa- La Red por la Equidad Democrática de Honduras (REDH) observa con preocupación, la posición de diputados de diferentes partidos que ponen en duda la disposición (voluntad) partidaria para aprobar las reformas electorales en esta primera legislatura.

Independientemente que organizaciones de sociedad civil estemos trabajando en una propuesta, el Congreso Nacional está en la obligación de avanzar, en esta promesa y compromiso de campaña.

Si no hay reformas hay un alto riesgo de que los hechos de 2025 se repitan en las elecciones de 2030. Los políticos están frente a una oportunidad clave para reinvidicarse frente a quienes les confían el voto. El reto del actual Congreso Nacional es cumplir con su promesa electoral, señaló la REDH a través de un comunicado.

En el mismo, detalla que los procesos electorales en Honduras, especialmente en las últimas dos décadas, han experimentado un proceso de deterioro en lo referente a la confianza institucional, así como el cuestionamiento de los resultados oficiales, lo que ha provocado, además de incertidumbre, mayor erosión de la credibilidad y confianza en el sistema electoral en su conjunto.

Las elecciones del año 2025 agregaron, además: descoordinación interinstitucional, falta de cumplimiento del cronograma electoral aprobado, injerencia política partidaria extrema, e intentos de suplantación institucional, poniendo en dudas e invadiendo las competencias y los mandatos de ley.

Después de cuatro décadas, los procesos electorales no deberían ser motivo de incertidumbre, confrontación política y social, y menos crisis por política. Sin embargo, después de trece procesos electorales (1980-2025), cada uno de ellos ha ido sumando debilidades y arbitrariedades que han hecho de las elecciones un proceso donde lo que prevalece es la incertidumbre, las dudas y la confrontación.

Las reformas electorales realizadas durante estos años, han resultados insuficientes, desde el voto domiciliario, hasta la papeleta separada para elegir la primera magistratura de la nación, diputaciones y alcaldías; tampoco ha sido suficiente el enorme presupuesto que se asigna tanto a las elecciones primarias como a las elecciones generales. También han resultado irrelevantes por el mal uso o la manipulación intencionada, el uso de tecnología de punta para la biometría y la Transmisión Rápida de Resultados Electorales (TREP).

En este contexto, ninguna implementación tecnológica orientada a transparentar o hacer más eficientes los procesos electorales será bien recibida ni alcanzará plenamente sus objetivos, mientras persista un clima de desconfianza entre los actores políticos y existan vacíos normativos que permitan tergiversar o manipular su uso.

Las elecciones en Honduras, ampliamente observadas por la comunidad internacional, especialmente por la Organización de Estados Americanos (OEA) la Unión Europea (UE) y organizaciones de sociedad civil nacionales, han entregado sendos informes, destacando logros y desafíos, sugerencias y recomendaciones.

Estamos a pocos meses de haber entregados los informes de las elecciones 2025, sin embargo, “el tiempo para proponer, discutir y aprobar las reformas transcurre y la promesa de los políticos de aprobar reformas electorales no se cumple porque se priorizan “otros temas de la agenda legislativa”. IR