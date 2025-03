Las razones de Alexander-Arnold para irse del Liverpool

Londres – «Tampoco sacó tan rápido aquel córner», exclamó en redes sociales un aficionado del Liverpool, recordando la famosa asistencia ante el Barcelona en 2018 y aceptando lo que era un secreto a voces y que apunta a confirmarse en los próximos meses: Trent Alexander-Arnold, el chico de Liverpool que soñó con jugar con los ‘Reds’, acabará su contrato en junio y se marchará probablemente al Real Madrid.

Según publica este martes Sky Sports, las conversaciones con el Real Madrid están «progresando» y la clara preferencia del lateral es por unirse al equipo español al final de esta temporada.

Con más de 300 partidos jugados en el Liverpool y siendo el defensa más asistente de la historia de la Premier League, Alexander-Arnold se irá con todo ganado, incluyendo las dos primeras ligas en treinta años y la sexta Copa de Europa, además de varias copas domésticas e internacionales.

Se irá como un icono en busca de una nueva aventura junto a su amigo y compañero de selección Jude Bellingham, uno de sus grandes razones para cambiar el Merseyside por Madrid.

El resto puede explicarse por su posición en la escala salarial del Liverpool: es el tercero que más cobra, por detrás de Virgil Van Dijk y Mohamed Salah, pero con un gran escalón por debajo de ellos, y por la necesidad de nuevos retos en una ciudad nueva y con algunos de los mejores del mundo, como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Su salida en invierno era inviable, porque dejaría tirado al equipo de su vida a mitad de temporada y se perdería la despedida perfecta, la que representará el desfile por las calles de Liverpool cuando conquisten esta Premier League, que está a tiro.

Cuando se llevaron la anterior, en el verano de 2020, no hubo celebración posible por la pandemia de covid-19 e incluso levantaron el título en un Anfield vacío. Esta escena no se repetirá y los aficionados ‘reds’ tendrán la oportunidad de celebrar junto a sus jugadores el título más preciado para un inglés.

Por eso, el Liverpool no anunciará nada hasta que la competición esté acabada, algo parecido a lo que hizo el Real Madrid el pasado verano con el fichaje de Mbappé, que no se oficializó hasta unas horas después de conquistar la Liga de Campeones.

Los ‘Reds’ no quieren distracciones ni poner el foco sobre Alexander-Arnold, porque muchos aficionados no entenderán su decisión y criticarán que no quiera acabar su carrera en el equipo de su ciudad.

Queda por ver qué ocurrirá con el mural a las afueras de Anfield en el que su cara está estampada junto a la frase: «Sólo soy un chico normal de Liverpool cuyo sueño se hizo realidad». Este fue dibujado en 2019, coincidiendo con el decimoquinto aniversario de su llegada al club en 2004.

Además, la salida de Alexander-Arnold ayudará a despejar las incógnitas sobre otras dos de las estrellas del equipo: Van Dijk y Salah, que también terminan contrato en junio y que aún no han plasmado su renovación, bien porque las negociaciones no han finalizado o porque desde el Liverpool no se quería señalar a Alexander-Arnold, el más proclive a irse desde el verano pasado.

El lateral es quien tiene un reemplazo más claro también, porque Conor Bradley, de 21 años, ya ha jugado un buen puñado de partidos con el primer equipo, incluyendo exhibiciones como la que protagonizó contra el Real Madrid en la liguilla de la Liga de Campeones. EFE