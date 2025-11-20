Las pruebas descartan lesión de Giuliano

Majadahonda (Madrid) – Las pruebas médicas a las que fue sometido este jueves el extremo argentino del Atlético de Madrid Giuliano Simeone, tras retirarse del entrenamiento, descartaron una lesión del futbolista, que queda pendiente de evolución para el partido de este domingo contra el Getafe, según explicaron fuentes del club.

El jugador sufrió unas molestias en la sesión de este jueves y se retiró por ese motivo del entrenamiento matutino a los 20 minutos del inicio, aunque los exámenes posteriores confirmaron que no hay lesión muscular y que el futbolista puede estar a disposición de Diego Simeone para el encuentro de este domingo, a la espera de los dos entrenamientos que quedan para el duelo.

En ese sentido, su evolución de las molestias en las sesiones del viernes y el sábado toman especial relevancia en el caso del extremo argentino, que es titular indiscutible en el esquema de Simeone y que ha marcado tres goles y ha dado cinco asistencias en esta temporada.

Al igual que Giuliano, el portero Jan Oblak, por unas molestias, y el delantero Julián Alvarez y Johnny Cardoso, ambos tras padecer una indisposición, están también pendientes de evolución para el choque de este domingo, en el que la única baja confirmada es Robin Le Normad, por lesión. EFE