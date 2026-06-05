Las penas más duras no frenan los femicidios impulsivos, advierten desde organización de mujeres

Tegucigalpa- El aumento de penas no es suficiente para prevenir los femicidios en el país, especialmente aquellos que ocurren en momentos de ira, desesperación o conflictos emocionales, estimó la presidenta de Mujeres por Honduras, Carolina Alduvín.

La representante señaló que muchos de estos hechos violentos no son premeditados, sino que surgen en contextos de “irracionalidad” donde el agresor no dimensiona las consecuencias.

Alduvín indicó que las penas más severas podrían tener algún efecto únicamente en casos planificados, pero no en los denominados crímenes “pasionales”, que suelen ser los más frecuentes en la violencia contra la mujer.

“Si se trata de algo planificado, de una venganza o un contrato, es posible que sí se lo piensen más, pero en los pasionales no creo”, añadió.

En ese sentido, sostuvo que la prevención debe centrarse en la educación y en la transformación de patrones culturales.

“Se debe comenzar por la educación y por disminuir la cultura patriarcal, haciendo pensar que todo ser humano merece respeto, en especial las mujeres”, manifestó la académica.

Finalmente, advirtió que aún persisten factores sociales que contribuyen a la impunidad, como el encubrimiento de agresores dentro del entorno familiar por dependencia económica o miedo. AD