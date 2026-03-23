Las palabras de Felipe VI, un «buen inicio» para la reconciliación entre España y México

Ciudad de México.- Las recientes palabras del rey de España, Felipe VI, en las que reconocía que en la conquista de América hubo «muchos abusos» son interpretadas para EFE por varios académicos mexicanos como un buen inicio para cerrar la crisis diplomática entre los dos países, aunque todavía insuficiente.

Para el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ricardo Domínguez, lo que la pasada semana dijo el jefe de Estado español es un reconocimiento que ha sido bien recibido por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y que permite acercar diplomáticamente de nuevo a ambas naciones.

«Esta declaración que han hecho las autoridades de España, particularmente el rey, abre camino para recomponer la relación en términos políticos, que es la que ha estado en suspenso desde el 2019, y para que esta relación vuelva a tener los niveles que históricamente ha tenido», afirmó.

Aunque se trate de un «buen inicio», el experto alertó que no es suficiente para la reconciliación definitiva, por lo que espera que sea el principio de otros pasos de las autoridades de ambas naciones.

No obstante, Domínguez destacó que este reconocimiento sobre los abusos en la colonización española de América rompe cierta «resistencia» de la monarquía española a dar este paso, que -añadió- es un «acto de grandeza» y no una «humillación».

Por su parte, Joseba Buj, director divisional de Humanidades y Comunicación en la Universidad Iberoamericana, coincidió en que es difícil que la crisis diplomática pueda darse por cerrada con este último paso de Felipe VI, que define como algo «previo y descafeinado» y que atribuye al trabajo de meses del Gobierno español.

«No creo que sea suficiente porque el nacionalismo revolucionario (de México) es muy beligerante en sus posiciones y en la linealidad de su historia», señaló.

Una brecha que se podría cerrar con una hipotética visita del rey

Pese a todo, ambos académicos ven una oportunidad en una hipotética visita del jefe de Estado español a México en el marco del Mundial de Fútbol de este año, ya que recibió una invitación oficial de las autoridades norteamericanas.

«Yo creo que cuando venga el rey, si es que lo hace, se va a cerrar la brecha de ese poquito que faltaría para cerrar este capítulo», apuntó el investigador de la UNAM.

A pesar de que la propia Sheinbaum relativizó esa invitación al afirmar que se enviaron a «todos los países del mundo», Domínguez subrayó que el hecho de haber incluido a España ya es un reconocimiento y muestra voluntad de querer avanzar en la relación bilateral.

Esta posible visita se podría dar tras el «empujón» que supuso reconocer los abusos en la conquista, agregó el profesor en la Universidad Iberoamericana, quien condicionó el futuro viaje del monarca al grado de «radicalismo» que muestre la mandataria.

Además, según Buj, la postura del Gobierno mexicano en este conflicto se ha «atemperado» desde la llegada al poder de Sheinbaum.

Las relaciones entre ambos países han atravesado tensiones en años recientes, especialmente desde que en 2019 el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) solicitara a España una disculpa por los agravios de la conquista, petición que no fue respondida.

No obstante, en meses recientes ambas partes han dado señales de distensión, en medio de llamamientos a profundizar el diálogo histórico y político entre México y España. EFE/ir