Las opciones de clasificación de Escocia se desploman y Lewis Ferguson asume la decepción

Redacción deportes – Los resultados de este jueves, de la tercera jornada de la fase de grupos, han complicado aún más el panorama de la selección de Escocia que necesita mantenerse entre una de las ocho mejores terceras en la clasificación para acceder, por primera vez en su historia, a las eliminatorias de un Mundial.

Escocia perdió con Brasil por 3-0 y acabó el tramo como tercera de su cuarteto con tres puntos y -3 en cuanto a diferencia de goles. Antes de que el balón echara a rodar, era la séptima mejor octava. Ahora está en la frontera. Es la octava y con muchas opciones de que en los partidos que restan sea superada y, por tanto, eliminada.

Las opciones del conjunto de Steve Clarke han caído al 5,26 por ciento. En menos de veinticuatro horas, sus posibilidades se han desplomado. Del 42 por ciento con que contaba al terminar su partido con Brasil a las que tiene actualmente. Sudáfrica ganó a Corea del Sur que acabó tercera y tiene mejor diferencia de goles que Escocia y después, Ecuador se impuso a Alemania y suma cuatro puntos, uno más que los escoceses, en la tabla de los terceros de grupo igual que Suecia, que empató con Japón.

Para colmo, Paraguay y Australia lograron el empate que convenía a ambos y dejaron a Escocia en la frontera, a un paso de la eliminación. Escocia tendrá que esperar pero los resultados no le han acompañado y asume su adiós. Ahora mismo, hay cuatro equipos clasificados por debajo del combinado de Clarke que solo han jugado dos encuentros. Solo con que uno mejore los registros despedirán a los escoceses.

LEWIS FERGUSON: «HEMOS DECEPCIONADO»

El centrocampista Lewis Ferguson asumió la responsabilidad de la plantilla del mal papel en Estados Unidos, canadá y México 2026. Escocia ha ido de más a menos en el torneo. Ganó a Haití pero cayó con Marruecos (1-0) y salió malparado frente a Brasil.

«Hemos decepcionado», dijo el jugador del Bolonia. «Hemos demostrado por momentos que podemos ser un muy buen equipo, pero nunca hemos llegado a tener ese rendimiento completo de noventa minutos que es lo que vamos a necesitar si queremos superar las fases de grupos y alcanzar las eliminatorias», señaló el medio escocés.

“Queríamos hacer lo que nos correspondía y conseguir los puntos necesarios. Ahora tenemos que esperar y confiar en que otros resultados nos favorezcan; sea así o no, solo queda esperar”, asumió.

“Este es el momento para que los jugadores más experimentados se impongan a todos, y creo que tenemos ese tipo de chicos en el equipo que pueden hacerlo y levantar el ánimo del grupo», dijo Ferguson, uno de los líderes de la selección. “Nos quedan un par de días y tendremos que intentar recuperar ese optimismo.”

Ferguson reconoció que no existen las segundas oportunidades. «»No hay segundas oportunidades. Hay que estar concentrado durante los noventa minutos completos y cualquier desliz o error puede costarte caro, especialmente a este nivel», recordó.

El jugador de Escocia insistió en que la selección debe aumentar su nivel. «Tenemos que mejorar. Sabemos que tenemos que mejorar en muchos aspectos», y se mostró poco esperanzado en avanzar a dieciseisavos.

«Intentaremos corregir esos errores en los próximos días y si tenemos la oportunidad de pasar a la siguiente ronda, entonces debemos mejorar si queremos seguir avanzando», insistió el jugador del Bolonia.

“Queríamos obtener mejores resultados, aunque nos enfrentamos a equipos de primer nivel y es realmente difícil. Pero tenía plena confianza en que nuestra plantilla tiene la calidad necesaria para conseguir resultados contra este tipo de equipos y, lamentablemente, nos hemos quedado cortos” , explicó Ferguson.

“Va a ser estresante ver algunos de los partidos y estar pendientes de los resultados, y eso no es lo que queremos, no es la situación en la que queremos estar», dijo el centrocampista. EFE