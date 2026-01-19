Las nuevas reglas del comercio mundial

Por Alma Adler

El comercio internacional ya no se rige solo por precios y eficiencia. Hoy está condicionado por la seguridad, la política exterior y los alineamientos estratégicos. Para países como Honduras, entender estas nuevas reglas es clave para no quedar fuera de las cadenas globales de comercio e inversión.

El comercio internacional ya no se explica solo por precios, eficiencia ni ventajas comparativas. En el nuevo orden global, el comercio se ha convertido en una herramienta directa de poder. Las grandes potencias —y de manera determinante Estados Unidos— han integrado comercio, finanzas, tecnología y regulación en una sola arquitectura de influencia estratégica. Lo que durante décadas se presentó como intercambio económico hoy funciona como un mecanismo de presión y ordenamiento geopolítico. Para países pequeños y abiertos como Honduras, comprender esta mutación no es un ejercicio académico: es una condición para no quedar irrelevantes en un sistema donde el acceso al mercado depende cada vez menos del desempeño económico y cada vez más de la alineación política.

Este cambio supone también el desplazamiento efectivo del multilateralismo tal como fue concebido tras la Segunda Guerra Mundial. Las instituciones multilaterales no han desaparecido, pero han perdido centralidad como espacios de arbitraje real. Cuando el comercio se redefine como asunto de seguridad nacional, ninguna norma común logra imponer disciplina a las grandes potencias. La lógica de bloques sustituye a la lógica de reglas, y el consenso es reemplazado por la asimetría. El orden internacional ya no se negocia: se administra desde los centros de poder.

Este giro se materializa en el friend-shoring: la reorganización deliberada de las cadenas de suministro para concentrar producción, inversión y comercio entre países considerados políticamente confiables. No es una consigna, sino una práctica en expansión. Estados Unidos promueve la relocalización de industrias críticas —semiconductores, energía, farmacéutica y minerales estratégicos— hacia territorios aliados, aun a costa de eficiencia, como se refleja en iniciativas como la National Strategy for Critical and Emerging Technologies (2024) y el enfoque de la UE en la autonomía estratégica.

Las restricciones tecnológicas a China, las sanciones secundarias ligadas a Irán y Rusia, y la presión indirecta sobre quienes comercian con Venezuela ilustran esta lógica. Incluso Groenlandia ha adquirido un valor estratégico central por su posición ártica y su potencial en minerales críticos. El objetivo no es cerrar el comercio, sino controlar su dirección.

Para Honduras, esta reconfiguración no es una promesa automática de oportunidades, sino una prueba de coherencia estratégica. En un esquema de friend-shoring, el acceso preferencial ya no depende únicamente de costos laborales, sino de previsibilidad política, alineamiento diplomático y seguridad jurídica. Las zonas francas, la industria textil y la agroexportación —que representaron más del 60% de las exportaciones hondureñas en 2025 (Banco Central de Honduras)— solo serán sostenibles si el país es percibido como un socio confiable dentro de una cadena «segura». En este contexto, la neutralidad deja de ser una ventaja competitiva.

En el nuevo comercio internacional, la previsibilidad estratégica es un insumo de política pública. Los países que logran articular coherentemente su política exterior, su marco regulatorio, su régimen de inversión y su estrategia comercial reducen incertidumbre, atraen capital productivo y aseguran su permanencia en cadenas de valor estratégicas. Para Honduras, el desafío central no reside en declaraciones ideológicas, sino en la consistencia de sus decisiones: señales claras hacia socios comerciales, reglas estables para inversionistas y una política exterior alineada con sus intereses económicos de largo plazo. En un entorno donde el comercio se gestiona como extensión de la seguridad nacional, esa coherencia institucional define quién participa del sistema y en qué condiciones.

En definitiva, ya no basta con ofrecer mano de obra barata. El país necesita señales claras: reglas estables, política exterior predecible y seguridad jurídica. En el comercio actual, la claridad es una ventaja competitiva. Quienes no definen su posición quedan, inevitablemente, a merced de decisiones tomadas fuera de sus fronteras.