Las novedades arbitrales que la FIFA estrenará en el Mundial 2026

Miami (EE.UU.) – La FIFA introducirá una importante serie de novedades en el arbitraje durante el próximo Mundial, que comenzará el 11 de junio, con el propósito de reducir al máximo las pérdidas de tiempo y castigar con tarjeta roja a aquellos jugadores que se tapen la boca al discutir con un rival, y a quienes abandonen el campo en protesta por una decisión arbitral.

También se ampliará el uso del videoarbitraje, que podrá revisar saques de esquina concedidos por error y segundas amarillas, se establecerá un tiempo límite para sacar de banda o para que el portero reanude el juego y habrá una cuenta atrás de diez segundos para que un jugador sustituido salga del terreno de juego.

Todas ellas, decisiones dirigidas a «limpiar el fútbol» y «aumentar el ritmo del partido», según explicó el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, el excolegiado italiano Pierluigi Collina, en una sesión virtual con medios.

Además, todos los partidos del Mundial contarán con dos pausas de hidratación de tres minutos cuando se cumpla el ecuador de cada tiempo.

Roja directa por discutir con un rival y cubrirse la boca

Los jugadores no podrán taparse la boca, independientemente de que sea con la mano, el brazo o la camiseta, cuando discutan con un rival. En caso de hacerlo, el colegiado mostrará tarjeta roja y en ningún caso se quedará en simple amarilla.

Sin embargo, Collina aclaró que esta regla solo se aplicará en casos de confrontación y matizó que si dos jugadores conversan «de forma amistosa», no serán castigados.

Evitar el caso del Senegal-Marruecos

También se castigará con expulsión al jugador que abandone el campo «como un gesto claro de disconformidad hacia una decisión arbitral» o a cualquier miembro del equipo -ya sea futbolista o del cuerpo técnico- que incite a ello.

Esta decisión pretende evitar que se repita lo ocurrido en la final entre Senegal y Marruecos de la Copa de África, cuando la selección senegalesa abandonó el terreno de juego en señal de protesta por un penalti en contra y, aunque acabó llevándose el título, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) la descalificó después y proclamó campeona a Marruecos.

El VAR revisará saques de esquina y segundas amarillas

El videoarbitraje asumirá por primera vez en un Mundial estas dos nuevas funciones, aunque Collina precisó que la decisión debe ser «clara» para que se produzca un cambio.

Hasta ahora, en competiciones FIFA el VAR solo podía revisar las expulsiones por tarjeta roja directa y nunca aquellas que se producían por doble amarilla.

Respecto a los saques de esquina concedidos por error, se cambiará el dictamen para conceder saque de puerta al equipo contrario sin necesidad de que el árbitro juzgue la jugada en la pantalla. La rectificación se producirá «sin demora», siempre y cuando el error sea evidente, para no ralentizar el juego.

En cambio, el VAR no entrará a valorar fueras de puerta erróneos.

Tiempo límite para saques de banda y porteros

Los árbitros podrán imponer una cuenta atrás de cinco segundos cuando interpreten que un portero está tardando demasiado en reanudar el juego tras atajar el balón, así como en los saques de banda.

En el primer caso, el colegiado concederá un saque de esquina al equipo rival. Aunque esta norma está en vigor desde el pasado verano, ha sido aplicada en contadas ocasiones.

En los saques de banda, será el equipo rival quien reciba la posesión. No obstante, Collina aclaró que si un equipo dispone de un lanzador especializado, se podría dar un poco más de tiempo para que pueda llegar hasta el balón.

Diez segundos para ser sustituido

Los futbolistas que sean sustituidos deberán abandonar el campo por el punto más cercano y tendrán un límite de diez segundos para salir. En el caso de un cambio múltiple, el tiempo empezará a contar cuando el cuarto árbitro levante por última vez el cartelón.

En caso de incumplimiento, el sustituto no podrá entrar hasta que haya pasado un minuto y deberá hacerlo durante una interrupción del juego. Esta medida ya se puso a prueba en la MLS y durante la última Copa Árabe.

Pausas para hidratarse, ‘tiempos muertos’ y el problema de las manos

Como ya es habitual en las citas veraniegas, los partidos del Mundial contarán con dos pausas de hidratación de tres minutos cada una en el ecuador de cada parte, sin que el reloj se detenga. El colegiado lo compensará añadiendo al menos esa cantidad de tiempo al término de los 45 minutos.

Además, los árbitros del torneo intentarán evitar a toda costa que los jugadores se acerquen a los banquillos para improvisar un ‘tiempo muerto’ cuando uno de los dos porteros esté siendo atendido, una imagen cada vez más habitual en el fútbol, según Collina.

Sobre el eterno problema de las manos, el excolegiado admitió la dificultad de la norma y, aunque no se aplicarán cambios en la ley durante el Mundial, dijo que facilitaron a los cuerpos técnicos multitud de videos con todos los escenarios posibles «para que sepan qué decisión esperar». EFE