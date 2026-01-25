“Las mujeres queremos vivir, no sobrevivir”, dice titular de la CSJ en el Día de la Mujer

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando expresó este domingo que se celebra el Día de la Mujer hondureña, que ellas quieren vivir y no sobrevivir.

Mediante un saludo en redes sociales, la magistrada Obando señaló que “el Día de la Mujer Hondureña es una oportunidad para honrar la fuerza, la determinación y el liderazgo de quienes han transformado nuestra historia con coraje y esperanza. Mujeres que no aceptaron el silencio como destino y que demostraron que la participación es un acto de justicia y de amor por el país”.

Acentuó que “hoy abrazo a todas las mujeres que luchan cada día por sus derechos, por sus familias y por sus comunidades. Su voz es necesaria, su presencia es indispensable y su liderazgo es clave para la construcción de una Honduras más humana, más equitativa y libre de violencia”.

Puntualizó que "porque la justicia comienza con el derecho a la vida, y las mujeres queremos vivir, no sobrevivir. Mi abrazo lleno de esperanza para ustedes Mujeres de mi Patria".