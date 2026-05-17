Las muertes violentas de personas LGBTIQ+ mantienen altos niveles de impunidad en Honduras: OACNUDH

Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló este domingo que las muertes violentas de personas LGBTIQ+ mantienen altos niveles de impunidad en Honduras.

En Honduras, las muertes violentas en contra de personas LGBTIQ+ mantienen altos niveles de impunidad y persiste la ausencia de una legislación integral contra la discriminación, indicó el organismo internacional en un pronunciamiento público.

La violencia y los discursos de odio, incluidos los difundidos en entornos digitales, continúan afectando de manera desproporcionada a las personas LGBTIQ+, particularmente a las personas trans, subrayó.

#OACNUDH Honduras reconoce los derechos de las personas LGBTIQ+ y sus aportes a la construcción de una sociedad más plural, inclusiva e igualitaria



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El organismo internacional recordó que Honduras reconoce los derechos de las personas LGBTIQ+ y sus aportes a la construcción de una sociedad más plural, inclusiva e igualitaria.

El Estado hondureño tiene la obligación de poner fin a la violencia y la discriminación, dar pleno cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, investigar de manera diligente e imparcial las violencias por prejuicio y sancionar a las personas responsables, enfatizó OACNUDH.

El Laboratorio de Dactiloscopia Forense de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informó la noche de este sábado la plena identificación de una de las víctimas del triple asesinato registrado en la aldea El Cimarrón, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados.

La víctima fue identificada como Axel Oved Cerrato Pineda (LGTBIQ+), de 29 años de edad, gracias a la aplicación de procedimientos científicos desarrollados por Peritos de los Laboratorios de Policía Científica y Criminalística de la DPI. (RO)