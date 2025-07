Las medidas sanitarias son muy extremas, considera médico y diputado, José Jaar

Tegucigalpa – Para el diputado del Partido Nacional y galeno, José Jaar las medidas implementadas por el gobierno ante el incremento de casos de COVID-19, influenza, neumonía y el sublinaje de Omicrón denominado “XFG”, “son muy extremas”.

“Las medidas son muy extremas, y todos los profesionales de la salud estamos viendo que están tomando medidas que no corresponden”, dijo al afirmar que “para nosotros ha sido una sorpresa lo que ha estado haciendo el Ministerio de Salud Pública, incluso el Ministerio de Educación”.

Jaar reconoce que el COVID-19 es una enfermedad que está en Honduras como en todo el mundo, “se han visto algunos casos que no los podemos negar, pero creo que las medidas son muy extremas las que están tomando”. “Nosotros debemos ser preventivos no curativos”, dijo.

Jaar señaló que muchos médicos que están en cargos directivos son jóvenes que no tienen experiencia, “la mayoría son médicos generales que únicamente siguen instrucciones, las que les emiten a nivel de política, del gobierno, del oficialismo”.

Dijo que el número de casos en hospitales es bajo y que en la medicina privada no han llegado. “Ahorita en el Leonardo Martínez no hay, en el Catarino hay 4 hospitalizados. Insisto, los médicos decimos que son medidas muy extremas que no ameritan, por eso lo vemos como político”.

En las últimas horas, la Secretaría de Salud emitió un comunicado informando el uso obligatorio de mascarilla en aeropuertos, puestos fronterizos, cines, gimnasios, centros comerciales, supermercados, iglesias, hospitales, centros de salud, clínicas médicas, odontológicas, centros de rehabilitación, lugares de oftalmología, farmacias y laboratorios clínicos.

Asimismo, el uso obligatorio de la mascarilla incluye centros educativos públicos y privados, y en espacios donde no se pueda mantener un distanciamiento físico superior a los 1.5 metros.

En cuanto al teletrabajo, Jaar dijo que se retira a los empleados de las oficinas cuando más se debe trabajar, “Honduras necesita de su gente para que la saque adelante”, expresó al mencionar además que el acceso a internet es limitado y obstaculiza que los niños que hoy no fueron a los centros educativos, puedan tener clases.

“Estamos seguros que así como la iglesia católica y evangélica han querido y van a hacer su movilización, ellos (Libre) están viendo cómo prevenirla, es más cuando el Partido Nacional ha llamado a una gran marcha este domingo entonces ellos quieren que el pueblo se vaya encerrando, no quieren que se manifieste en las calles”, dijo, coincidiendo con la apreciación que han expresado otros galenos. VC