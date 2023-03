Las maquilas generan más volumen a la actividad económica que el gobierno, señala Mario Canahuati

Tegucigalpa – A la industria maquiladora le dan siete millones de lempiras en exoneraciones, pero genera un volumen de más de 90 mil millones a la actividad económica, aseveró el empresario Mario Canahuati.

“La industria maquiladora representa un volumen de 90 mil millones de lempiras que le metemos a la actividad económica, el gobierno apenas le mete entre 75 a 80 mil millones de lempiras”, declaró Canahuati.

El también presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores desglosó que la industria compra 32 mil millones de lempiras en productos en el mercado local, 18 mil millones en servicio y 34 mil millones en salario.

Agregó que 11 mil millones se generan en impuestos por las compras y utilidades por las compañías que suplen a la industria maquiladora.

“Hay que ser sincero y no engañar a la población, aquello que no esté funcionando o no tiene la posibilidad de crear nuevos empleos o la dinámica en la economía para que el gobierno tenga los ingresos necesarios para atender a sus necesidades hay que tomar decisiones”, aseveró.

Canahuati indicó que él no quiere crear una confrontación, pero si mandar el mensaje que el hondureño que se convierta en empresario o político debe poner todo a disposición de la ley.

Si en algunos casos hay que hacer reparos, multas o ponernos a disposición de la ley, hay que hacerlos, remarcó.

No podemos generalizar lo que es la calidad y la honestidad del hondureño porque no es estamos ofendiendo a nosotros mismos, cuestionó.

El empresario invitó a los sectores a que se sienten a dialogar y buscar las mejores respuestas porque el gran compromiso es el problema de pobreza, desigualdades, falta de oportunidades, que los hospitales no tenga medicamentos y los niños no sean educados.

La industria maquilera es suficientemente influyente para dinamizar la actividad económica, sentenció. AG